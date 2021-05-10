Адаптивний карантин продовжать ще на місяць – Шмигаль назвав нові дати

Пом'якшення буде можливе тільки після того, як провакцинують більшість українців

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Кабінет міністрів України має намір продовжити адаптивний карантин в Україні до серпня.

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Станом на зараз обмеження ввели до 30 червня, проте прем'єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що це навряд чи кінець карантину.

"Ми, вочевидь, будемо продовжувати його до серпня. Якщо нам вдасться до Дня Незалежності вакцинувати більшість людей, звичайно, ми будемо шукати варіанти його пом'якшення", – заявив Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна".

При цьому бути чи не бути новим локдаунам глава уряду не може спрогнозувати – все буде залежати від епідеміологічної ситуації в кожному конкретному регіоні. Однак всеукраїнський локдаун можливий навряд чи – закривати будуть тільки окремі області.

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Як відомо, адаптивний карантин передбачає поділ на чотири рівні епідеміологічної небезпеки – червоний, оранжевий, жовтий і зелений. Які обмеження передбачаються в кожній зоні – читайте за посиланням.

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