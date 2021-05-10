Русский
$ 27,72
33,41
  1. Новини України

Адаптивний карантин продовжать ще на місяць – Шмигаль назвав нові дати

10 травня, 19:39

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Пом'якшення буде можливе тільки після того, як провакцинують більшість українців

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Кабінет міністрів України має намір продовжити адаптивний карантин в Україні до серпня.

Реклама

Станом на зараз обмеження ввели до 30 червня, проте прем'єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що це навряд чи кінець карантину.

"Ми, вочевидь, будемо продовжувати його до серпня. Якщо нам вдасться до Дня Незалежності вакцинувати більшість людей, звичайно, ми будемо шукати варіанти його пом'якшення", – заявив Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна".

При цьому бути чи не бути новим локдаунам глава уряду не може спрогнозувати – все буде залежати від епідеміологічної ситуації в кожному конкретному регіоні. Однак всеукраїнський локдаун можливий навряд чи – закривати будуть тільки окремі області.

В тренді
Падіння в 37 разів. В Україні практично зупинилася вакцинація від коронавірусу

Як відомо, адаптивний карантин передбачає поділ на чотири рівні епідеміологічної небезпеки – червоний, оранжевий, жовтий і зелений. Які обмеження передбачаються в кожній зоні – читайте за посиланням.

Відео: Сьогодні
Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Що буде з курсом долара після свят
Що буде з курсом долара після святЕкономіка
Декомунізація може вбити
Декомунізація може вбити "Батьківщину-Матір". Як зводився знаковий пам'ятник КиєваФаново
Де вигідніше обміняти долар: курс валют ПриватБанку, Monobank та інших
Де вигідніше обміняти долар: курс валют ПриватБанку, Monobank та іншихФінанси
Лещенко з
Лещенко з "Укрзалізниці" потрапив у скандал – його дружина дала концерт у Москві (відео)Україна
В Україні відзначають День перемоги над нацизмом – онлайн (фото, відео)
В Україні відзначають День перемоги над нацизмом – онлайн (фото, відео)Україна
Всю Україну накриють грози, а опісля прийде спека. Якою буде погода після свят
Всю Україну накриють грози, а опісля прийде спека. Якою буде погода після святУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти