Адвокат Чауса все ще не знає, де його клієнт. Сьогодні він продовжить пошуки

Ростислав Кравець стверджує, що дружині Чауса СБУ підтвердила, що він у них. Однак де саме – загадка

Адвокату вже кілька днів не говорять, де знаходиться його клієнт / Фото: Сьогодні

Адвокат раніше викраденого судді Миколи Чауса Ростислав Кравець все ще не знає, де знаходиться його підзахисний. Сьогодні, 1 серпня, він продовжить пошуки.

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Про це Кравець написав в своєму Telegram-каналі.

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За його словами, дружина Чауса теж не має інформації про місце перебування її чоловіка. Вона не спілкувалася з ним з моменту викрадення.

"СБУ, дійсно, повідомила дружині Миколи Чауса, що він у них. На цей момент місцезнаходження Миколи Чауса мені як адвокату і його дружині невідомо", – написав Кравець.

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Він додав, що сьогодні планує відвідати "ще кілька місць", де його клієнт може бути.

Хто такий Чаус і чому його шукають?

9 серпня 2016 року детективи НАБУ спіймали суддю Чауса на хабарі в 150 тис. доларів за винесення вироку в інтересах підсудних. Через місяць він покинув територію України, його оголосили в розшук. Пізніше Чауса затримали за запитом України в Молдові.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войко заявив про викрадення Чауса. А 30 липня він несподівано знайшовся у Вінницькій області. Його затримали поліцейські, але на місце приїхали СБУ і перехопили Чауса. Також за ним "полюють" працівники НАБУ – у них Чаус числиться у розшуку.

Нагадаємо, у СБУ заявили, що не "викрадали" колишнього суддю Чауса, а діяли "в рамках закону і своїх повноважень".

Також ми показували, як працівники НАБУ намагалися зупинити авто СБУ, яке нібито везло Чауса у свій офіс.

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Всі подробиці в спецтемі Де суддя Чаус?