Адвокат Медведчука: "Клієнт столицю не покинув"

Захисниця запевнила, що обвинувачений просто перебрався в безпечне місце

Колаж "Сьогодні"

У коментарі "Сьогодні" адвокат голови політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук Лариса Чередниченко повідомила, що її клієнт не залишав столицю України, про що раніше повідомили ЗМІ та колишній радник глави МВС України Антон Геращенко.

Коментар

"Медведчук Київ не залишав. Він просто переміщений у безпечне місце. Тут спрацювали два фактори. Перший – постійні загрози його життю та здоров'ю, другий фактор ви спостерігаєте третій день поспіль. Якщо ми з вами маємо можливість у будь-який момент безперешкодно покинути свою квартиру та спуститися в укриття, то Віктор Володимирович у будь-який момент такої змоги не мав, оскільки він під домашнім арештом", – повідомила Лариса Чередніченко.

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