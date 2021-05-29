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Аеродром в Ужгороді добудували: перший рейс прийме з аеропорту "Бориспіль"

29 травня, 20:10

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Вже 2 червня до столиці Закарпаття прилетить перший рейс з Києва, а далі чекають організації міжнародних рейсів

Міжнародний аеропорт "Ужгород" повністю готовий до роботи і прийме перший рейс зі столичного аеропорту "Бориспіль" вже 2 червня. Про це повідомляється на сайті Закарпатської облдержадміністрації.

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"Поки передбачені рейси тільки зі столиці. Але ми ведемо переговори з авіакомпанією, щоб розширити перелік маршрутів, куди можна дістатися повітрям з Ужгорода. Ми ретельно готуємо аеропорт до прильоту перших літаків і пасажирів: готуємо руліжні доріжки, прибираємо зайві чагарники і високу траву, які можуть обмежувати видимість, наносимо розмітку", – прокоментував перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

Аеропорт Ужгород готов прійматі рейси. Фото Закарпатської ОДА

Аеропорт Ужгород готов прійматі рейси. Фото Закарпатської ОДА

Перельоти здійснюватиме компанія Windrose тричі на тиждень – по понеділках, середах і п'ятницях. Тривалість перельоту – 1 година 50 хвилин.

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  • Виліт з Києва о 9:30, в Ужгород літак прибуває об 11:30.
  • Виліт з Ужгорода о 12:20, до Києва літак прибуває о 14:10.
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Аеропорт Ужгород готовий приймати рейси. Фото Закарпатської ОДА

Аеропорт Ужгород готовий приймати рейси. Фото Закарпатської ОДА

Як відомо, в 2019 році рейси з Києва в Ужгород запускала авіакомпанія "Мотор Січ". Однак літаки літали цим маршрутом всього два місяці, після чого рейси скасували.

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