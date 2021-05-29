Аеродром в Ужгороді добудували: перший рейс прийме з аеропорту "Бориспіль"

Вже 2 червня до столиці Закарпаття прилетить перший рейс з Києва, а далі чекають організації міжнародних рейсів

Міжнародний аеропорт "Ужгород" повністю готовий до роботи і прийме перший рейс зі столичного аеропорту "Бориспіль" вже 2 червня. Про це повідомляється на сайті Закарпатської облдержадміністрації.

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"Поки передбачені рейси тільки зі столиці. Але ми ведемо переговори з авіакомпанією, щоб розширити перелік маршрутів, куди можна дістатися повітрям з Ужгорода. Ми ретельно готуємо аеропорт до прильоту перших літаків і пасажирів: готуємо руліжні доріжки, прибираємо зайві чагарники і високу траву, які можуть обмежувати видимість, наносимо розмітку", – прокоментував перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

Аеропорт Ужгород готов прійматі рейси. Фото Закарпатської ОДА

Перельоти здійснюватиме компанія Windrose тричі на тиждень – по понеділках, середах і п'ятницях. Тривалість перельоту – 1 година 50 хвилин.

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Виліт з Києва о 9:30, в Ужгород літак прибуває об 11:30.

Виліт з Ужгорода о 12:20, до Києва літак прибуває о 14:10.

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Аеропорт Ужгород готовий приймати рейси. Фото Закарпатської ОДА

Як відомо, в 2019 році рейси з Києва в Ужгород запускала авіакомпанія "Мотор Січ". Однак літаки літали цим маршрутом всього два місяці, після чого рейси скасували.