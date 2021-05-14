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Куди літають українці – аеропорт "Бориспіль" назвав найпопулярніші напрямки

14 травня, 14:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У квітні 62% пасажирів літали на відпочинок – обирали курортні країни, які доступні для туристів з України

У аеропорту "Бориспіль" проаналізували, куди найчастіше у квітні літали українці. Туди ввійшли 10 міжнародних напрямків.

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Про це повідомляє прес-служба.

Найбільш популярними виявились курортні маршрути – українці літали до Єгипту, Туреччини та ОАЕ. Доля подорожуючих туди склала 62% від загальної кількості пасажирів вильоту.

Топ-10 напрямків аеропорту "Бориспіль":

  • Шарм-ель-Шейх
  • Хургада
  • Стамбул
  • Анталія
  • Дубай
  • Тель-Авів
  • Анкара
  • Амстердам
  • Мінськ
  • Марса-Алам

Ймовірно така статистика пов'язана із коронавірусними правилами та закритими кордонами для туристів у багатьох країнах.

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Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy
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Раніше ми повідомляли, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" в перші чотири місяці 2021 року почав відновлювати пасажиропотік із допомогою чартерних авіарейсів, якими в основному літають українські туристи.

Нагадаємо, угорський лоукост Wizz Air з 1 липня відкриє перший рейс з "Борисполя" за останні 10 років. Весь цей час базою лоукостера був аеропорт "Київ" (Жуляни).

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