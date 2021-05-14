Куди літають українці – аеропорт "Бориспіль" назвав найпопулярніші напрямки

У аеропорту "Бориспіль" проаналізували, куди найчастіше у квітні літали українці. Туди ввійшли 10 міжнародних напрямків.
Про це повідомляє прес-служба.
Найбільш популярними виявились курортні маршрути – українці літали до Єгипту, Туреччини та ОАЕ. Доля подорожуючих туди склала 62% від загальної кількості пасажирів вильоту.
Топ-10 напрямків аеропорту "Бориспіль":
- Шарм-ель-Шейх
- Хургада
- Стамбул
- Анталія
- Дубай
- Тель-Авів
- Анкара
- Амстердам
- Мінськ
- Марса-Алам
Ймовірно така статистика пов'язана із коронавірусними правилами та закритими кордонами для туристів у багатьох країнах.
В трендіПомилку виявив екіпаж на етапі зльоту. У ДБР назвали головну причину катастрофи Ан-26 під Чугуєвом
Раніше ми повідомляли, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" в перші чотири місяці 2021 року почав відновлювати пасажиропотік із допомогою чартерних авіарейсів, якими в основному літають українські туристи.
Нагадаємо, угорський лоукост Wizz Air з 1 липня відкриє перший рейс з "Борисполя" за останні 10 років. Весь цей час базою лоукостера був аеропорт "Київ" (Жуляни).