Куди літають українці – аеропорт "Бориспіль" назвав найпопулярніші напрямки

У квітні 62% пасажирів літали на відпочинок – обирали курортні країни, які доступні для туристів з України

У аеропорту "Бориспіль" проаналізували, куди найчастіше у квітні літали українці. Туди ввійшли 10 міжнародних напрямків.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба.

Найбільш популярними виявились курортні маршрути – українці літали до Єгипту, Туреччини та ОАЕ. Доля подорожуючих туди склала 62% від загальної кількості пасажирів вильоту.

Топ-10 напрямків аеропорту "Бориспіль":

Шарм-ель-Шейх

Хургада

Стамбул

Анталія

Дубай

Тель-Авів

Анкара

Амстердам

Мінськ

Марса-Алам

Ймовірно така статистика пов'язана із коронавірусними правилами та закритими кордонами для туристів у багатьох країнах.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" в перші чотири місяці 2021 року почав відновлювати пасажиропотік із допомогою чартерних авіарейсів, якими в основному літають українські туристи.

Нагадаємо, угорський лоукост Wizz Air з 1 липня відкриє перший рейс з "Борисполя" за останні 10 років. Весь цей час базою лоукостера був аеропорт "Київ" (Жуляни).