"Агент Кремля" проти "агента Ізраїлю": Мураєв і Бутусов мало не побилися в прямому ефірі

Після перепалки вони разом пішли зі студії

Журналіст Юрій Бутусов в прямому ефірі телеканалу "Україна 24" у програмі "Хард з Влащенко" влаштував перепалку з екс-депутатом Євгеном Мураєвим.

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Бутусов звинуватив свого опонента в тому, що нібито він "російський агент".

"Дуже прикро, що зараз тут знаходиться людина, яка закидає нам тези, що нічого не було на Майдані, і на війні. Що в нас тут, вибачайте, хтось сам щось спровокував... Російська агентура працює, і ви тут наявний приклад цьому. Образливо чути ваші слова після десятків загиблих на Майдані і 10 тисяч вбитих на Донбасі. Ви посоромилися хоча би. Ви не російський громадянин, ви маєте вести себе, як український політик", – сказав Бутусов.

Мураєв заперечив його слова та відповів, що в'їзд у Росію йому заборонений. Водночас Бутусова він назвав "агентом Ізраїля".

"Чого мені має бути соромно? Я український політик", – сказав Мураєв.

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Після перепалки вони разом пішли зі студії.

Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко заспівав у програмі "Хард з Влащенко".

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