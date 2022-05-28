Ахметов залишається в Україні та вірить у перемогу своєї країни, – Reuters

Бізнесмен Рінат Ахметов з першого дня російського вторгнення перебуває в Україні та впевнений, що Україна в цій війні переможе.
Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на слова бізнесмена.
"Ахметов сказав, що він залишився в Україні з початку війни з Росією", – пише видання.
Бізнесмен додав, що він вірить в Україну та нашу перемогу.
За інформацією видання, група SCM продовжує обслуговувати свої боргові зобов'язання. А енергокомпанія ДТЕК, що належить Ахметову, реструктурувала свій борговий портфель.
"Ми обов'язково подамо до суду на Росію і вимагатимемо належної компенсації за всі збитки та втрачений бізнес", – заявив Ахметов.
Сума збитків лише за знищені Росією підприємства Маріуполя може становити 17-20 млрд доларів.
Раніше стало відомо, скільки має заплатити Росія за зруйновану "Азовсталь". Також ми писали, скільки витратив Фонд Ріната Ахметова на допомогу українцям під час війни.