Акція під Офісом президента і "Всеукраїнський велодень в Києві" – анонси СЬОГОДНІ на вихідні 5 і 6 червня

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 5 і 6 червня в Україні

У суботу, 5 червня, в Києві пройде акція під Офісом президента, а в неділю, 6 червня, спортивно-розважальний захід "Десна 6.5": заплив на відкритій воді.

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Субота, 5 червня

10:00 – акція "Всеукраїнський велодень в Києві" (почнеться на Софійській площі);

12:00 – мирна акція "Дави, щоб не тиснули на тебе" під Офісом президента – зустрінуться представники ЛГБТ-спільноти та націоналісти;

12:00 – пам'ятний захід у рамках проекту вшанування від Музею Майдану "Дні народження Героїв Небесної Сотні";

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12:30 – брифінг спікера Міноборони України.

Також 5 червня відзначається Всесвітній день навколишнього середовища.

В цей день в Нідерландах відкриються ресторани, музеї і кінотеатри в рамках наступного етапу зняття обмежень, введених в боротьбі з COVID 19.

Неділя, 6 червня

10:00 – спортивно-розважальний захід "Десна 6.5": заплив на відкритій воді в Київській області;

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12:30 – брифінг спікера Міноборони України.

Все, що відбувалося в країні і світі 4 червня, – дивіться в нашому випуску:

Раніше ми повідомляли, що синоптики обіцяють після дощового і теплого травня пекельну спеку під 40 градусів в червні, але без дощів не обійдеться.

Також нагадаємо, за прогнозом народного синоптика, початок червня в Україні буде дощовим, потім два тижні тепла і сонця, а в кінці місяця черговий циклон влаштує "потоп".