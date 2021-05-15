Активісти змусили відомий бренд підписувати шампуні українською мовою (фото)

Вони протягом восьми місяців писали листи до компанії та нарешті їх почули – надписи на шампуні Head & Shoulders стали писати українською

Відомий бренд шампунів Head & Shoulders відтепер підписує шампуні українською не тільки дрібним шрифтом ззаду, а і на лицевому боці.

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Про це написав у Facebook активіст із захисту української мови Святослав Літинський

"Мені написала Nastya Chaikivska : Привіт, як я можу допомогти з укр мовою? Я порадив почати з написання листів імпортерам, зокрема і Head&Shoulders. Настя активно включилася в роботу – надіслала десятки листів", - написав він.

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Пройшло вісім місяців і активісти отримали перші результати – шампуні з українськими написами від компанії Head & Shoulders.

"Дуже приємно коли твоя діяльність майже миттєво дає результат. Очевидно, що не лише Настіна дія спричинила цей результат, але і її дія теж. Бо гуртом ми сильні! Але не слід розчаровуватися, якщо такий результат буде отримано не одразу, а за 2 5 10 років", – переконаний активіст.

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Раніше ми повідомляли, що в Одесі почався скандал через дизайн ресторану "Реберня". На стінах зобразили проткнуту цвяхом українську мову та імператрицю Катерину, яка збирає валізи до Ростова.