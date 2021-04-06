АЛЛО запрошує на Mi Fan Festival 2021

В Україні Mi Fan Festival 2021 стартує 6 квітня на сайті офіційного партнера – allo.ua. Спеціальні пропозиції також діятимуть у авторизованих магазинах Mi Store, Smart Home та в роздрібній мережі АЛЛО. Крім цього, можна оформити замовлення з доставкою додому або до зручного магазину. Розпродаж триватиме до кінця тижня – 11 квітня, а перелік спеціальних пропозицій охоплює всі категорії товарів Xiaomi – від смартфонів до побутової техніки.

Досліджуй пропозиції MFF

Ті з Мі-фанів, хто давно бажав придбати топовий смартфон, точно зацінять Mi 10T Pro у версії 8+256 ГБ, який в рамках розпродажу коштуватиме 14999 грн замість 16999 грн, тa флагманський Mi 11 у версії 8+256 ГБ – 22999 грн замість 26999 грн.

Адепти безконтактних платежів, шалено популярний Mi Smart Band 4 NFC пропонується вам за 499 грн замість 699 грн.

Розумний годинник Mi Watch коштуватиме 3299 грн замість 3999 грн.

Любителі активного відпочинку зможуть зустріти довгоочікувану весну разом із електросамокатом Mi Electric Scooter Pro 2, який буде представлений за 16999 грн замість 18999 грн. А ті, хто полюбляє релакс, зможуть насолодитись переглядом улюблених серіалів на Mi TV 4A 32’’ EU за 5999 грн замість 6799 грн.

Господинь та господарів обов’язково зацікавить помічник з домашнього прибирання Mi Robot Vacuum Mop за 5999 грн замість 6499 грн. А особливо потішить у весняну пору очищувач повітря Mi Air Purifier Pro, призначений для захисту від небажаних алергенів та пилу, – його можна буде придбати за 5555 грн замість 6999 грн.

Історія MFF

Перший MFF відбувся 6 квітня 2012 року в Китаї, коли Xiaomi вирішила відсвяткувати другу річницю свого заснування. Оскільки Mi-фани зіграли значну роль у швидкому зростанні Xiaomi, компанія запросила їх відсвяткувати свій день народження разом на великій вечірці.

Місце проведення було організовано як клуб, а під час виступу діджей спілкувався з гостями. Того дня 100 000 смартфонів Xiaomi було продано лише за 6 хвилин 5 секунд. Відтоді Xiaomi щороку проводить MFF для висловлення своєї подяки Mi-фанам за підтримку.

За межами Китаю MFF вперше відбувся в Індії та Індонезії у 2015 році, у 2018 році традицію проведення фестивалю було поширено на Європу – перший європейський MFF відбувся в Іспанії. Цього року компанія проводить 10-й щорічний MFF, а до святкування цієї події долучиться ще більше світових ринків.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама