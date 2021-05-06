Зустріч Зеленського з Байденом і виведення військ з Донбасу – ексклюзивне інтерв'ю з експослом США в Україні

Гербст вважає, що Росія забере частину своїх збройних формувань з окупованих територій, проте це не буде заслугою саміту

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Кремль незабаром виведе з Донбасу частину своїх військових формувань, однак це не буде результатом переговорів президентів Джо Байдена і Володимира Путіна.

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Про це "Сьогодні" розповів колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Що дає Україні візит Блінкена?

Гербст вважає, що приїзд держсекретаря Ентоні Блінкена сигналізує про те, що Україна для США – в пріоритеті.

"Очевидно, що візит не увінчався якимись специфічними угодами або кроками. Але я вірю, що це частина процесу, спрямованого на зміцнення близьких відносин між Україною та США. Америка допомагає Україні протистояти російській агресії, а також – підтримує українські реформи", – вважає він.

Чи можлива зустріч Байдена і Зеленського?

Дипломат підкреслив, що зустріч президентів США і України обов'язково відбудеться, але коли саме – сказати він не готовий.

"Це може трапитися найближчими місяцями, а може й наступного року. Я би не фокусувався на президентському саміті як на головній точці прогресу україно-американських відносин. Куди важливіше та підтримка, яку США демонструють Україні, допомагаючи їй боротися з російською агресією й реалізовувати реформи всередині країни".

Чого Україні чекати від саміту Байдена і Путіна?

Гербст впевнений, що під час зустрічі політики будуть обговорювати Україну, і Байден ще раз закличе Путіна зупинити агресію на Донбасі і забрати свої війська з окупованих територій.

"Думаю, що в цьому має бути зацікавлена й Україна, оскільки на саміті щодо вашої країни Байден скаже Путіну те саме, що й під час кількох телефонних дзвінків: Москва має зупинити свою агресію на Донбасі, забрати звідти свої армійські взводи й військове озброєння. Ніколи США не визнають і окупацію Криму, й не працюватимуть з ним, доки півострів підконтрольний Росії", – підкреслив він.

Які рішення щодо України можуть прийняти?

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Експосол вважає, що істотних результатів від зустрічі чекати не варто. Ймовірно, Росія забере частину своїх збройних формувань з Донбасу, однак це не буде заслугою саміту.