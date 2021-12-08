Американські Javelin справді є на Донбасі – журналіст показав фото

На Донбасі дійсно є американські протитанкові ракетні комплекси Javelin. Українські військові готові їх використати у разі наступу Росії.
Про це написав військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в своєму Telegram.
Він нагадав, що коли у жовтні зустрічали Javelin в Борисполі, начальник головного управління логістики Генштабу Микола Шевцов пообіцяв, що вони будуть в руках бійців Операції Об’єднаних Сил.
"І ось я бачу на власні очі. Генерал обіцянку виконав. І бійці ООС ані хвилини не будуть вагатися, якщо на них попруть російські танки. "Ми спокійні, як крапля роси на краю листку гінкго", – приблизно так з військової мови можна перекласти те, що мені сказав командир цих хлопців на рахунок можливого наступу Росії", – написав Цаплієнко.
Фото: Андрій Цаплієнко/Telegram
ЗСУ вперше застосували Javelin проти окупантів
Про це стало відомо наприкінці листопада 2021 року. Головний військовий розвідник України Кирило Буданов дав інтерв'ю американському Military Times, у якому розповів про застосування "Джавеліну".
"Буданов сказав мені, що українські війська використали Javelin у бою", – написав головний редактор видання Говард Олтмен.
"Джавеліни" в Україні
- 23 жовтня в Україну зі США прибула чергова партія військової допомоги на 60 млн доларів. Серед іншого було багато ракет Javelin. Крім того, адміністрація президента США Джо Байдена роздумує над відправленням військових радників та додаткової зброї Україні на тлі російської небезпеки. Згадуються і "Джавеліни".
- Раніше директор Центру Євразії Атлантичної ради, посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст говорив, що свого часу Обама не горів бажанням допомагати Україні, але Байден наполягав на наданні "Джавелінів".
- Читайте детальніше, що таке Javelin і як вони знищують танки. Виявляється, протитанковий комплекс має як низку переваг, так і достатньо недоліків.
- У кінці жовтня Україна вперше застосувала безпілотник Bayraktar. БПЛА не перетнув лінії зіткнення і керованою бомбою за 15 кілометрів знищив одну гармату з розрахунком окупантів.