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СЬОГОДНІ Новини України

Американські політики закликали Байдена частково закрити небо над Україною

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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8 березня, 17:47
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Лідери НАТО повинні чітко дати зрозуміти, що вони не схвалюють напади Росії на цивільні райони
Американські політики закликають Байдена з союзниками по НАТО запровадити обмежену безпольотну зону над Україною
Американські політики закликають Байдена з союзниками по НАТО запровадити обмежену безпольотну зону над Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Група із 27 політиків підписала відкритий лист адміністрації Джо Байдена із закликом запровадити обмежену безпольотну зону.

Про це пише Politico.

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Таке рішення очолює співзасновник Фонду США-Україна Роберт Макконнелл.

"Закликаємо адміністрацію Байдена разом із союзниками по НАТО запровадити обмежену безпольотну зону над Україною, починаючи із захисту гуманітарних коридорів, які були погоджені на переговорах між російськими та українськими офіційними особами у четвер", – йдеться у листі.

Політики відзначили, що лідери НАТО повинні донести до російських офіційних осіб, що вони не прагнуть прямої конфронтації з російськими силами, але вони також повинні чітоко дати зрозуміти, що вони не схвалять напади Росії на цивільні райони.

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Хто підписав листа?

Серед підписантів такі відомі особи як:

  • генерал у відставці Філіп Брідлав, колишній верховний головнокомандувач союзними військами у Європі;
  • Ян Бжезінський – колишній заступник помічника міністра оборони;
  • колишній посол США в Україні Джон Гербст;
  • колишній посол США в Україні Вільям Тейлор; ,
  • колишній посол США в Росії та НАТО Олександр Вершбоу;
  • колишній посол США в НАТО та спеціальний представник із переговорів з Україною Курт Фолкер.

Як регіони вимагають від НАТО безпольотної зони над Україною?

Київ

"Ваші аргументи про те, що відмова від введення зони A2|AD пов'язана з тим, що НАТО намагається уникнути ядерної війни, не переконлива, оскільки РФ вже її веде. Прислухайтеся до свого народу. Вчорашнє опитування Reuters показало, що 74% американців, включаючи більшість республіканців і демократів заявили, що США та їхні союзники по НАТО повинні ввести над територією України зони, заборонену для польотів, без перебільшення єдиний спосіб усім нам вижити, і я маю на увазі весь світ – це зона A2|AD над Україною. Україну – Врятуйте Мир", – сказано у зверненні Київської ради.

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Полтава

У Полтаві офіційне звернення вирішили посилити підписами місцевих жителів. Надвечір 5 березня зібрали вже 5 тисяч підписів за закрите небо над Україною.

Черкаська ОДА

"Тисячі загиблих і поранених дітей, жінок, людей похилого віку, зруйновані лікарні, школи, дитячі садки — така ціна зволікання в ситуації із закриттям неба", — йдеться у тексті звернення до Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Черкаської обласної державної адміністрації.

Звернення адресоване урядам і парламентам країн-членів НАТО, послам та дипломатичному корпусу всіх держав НАТО та іншим посадовим особам за кордоном, від яких залежить прийняття важливого для України рішення.

"Кожен інструмент впливу має бути зараз задіяний: небо над нашою Україною має бути закритим! Ціна зволікання – життя людей" , – зазначив голова ОДА Ігор Табурець.

Вінниця

Сьогодні, п’ятого березня, відбулось термінове позачергове засідання сесії Вінницької міської ради, яке було присвячене єдиному питанню – ухваленню звернень до Організації Об’єднаних Націй, усіх країн-учасниць Північноатлантичного альянсу, США, Великобританії, лідерів цих країн та усієї міжнародної спільноти щодо закриття повітряного простору над Україною.

Про це сказано на сайті Вінницької міської ради.

Івано-Франківськ

Депутати Івано-Франківської облради закликали негайно закрити повітряний простір над Україною. Тут звернулися безпосередньо до президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєна та генсека НАТО Єнсца Столтенберга.

"Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, закликаємо Вас негайно закрити повітряний простір над Україною, як єдиний варіант гарантувати безпеку мирним мешканцям наших міст та сіл, зберегти критичну інфраструктуру, убезпечити країну та світ від можливих екологічних і техногенних катастроф", – сказано у їх заяві.

Інші

Жителі Луганської області звернулись до очільників країн-членів НАТО з підтримкою прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба, повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

Рівненська обласна та міська ради теж висловилися за закриття неба над Україною. Звернення до НАТО підтримали одноголосно депутати міської та Рівненської обласної рад. За таке рішення проголосували 51 обласний депутат і 34 міської ради.

Волинська обласна рада також підготувала своє звернення із закликом до глав держав та урядів, парламентів та народів держав-членів НАТО підтримати прохання Зеленського про закриття неба над Україною.

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