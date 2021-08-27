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Американський прийом. "Україна 24" буде стежити за зустріччю Зеленського і Байдена в спецефірі

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Випусковий редактор Сьогодні
27 серпня, 16:39
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Чи стане зустріч проривом у співпраці двох держав – в прямому ефірі буде стежити команда "Україна 24"
"Україна 24" присвятить спецефір зустрічі Зеленського і Байдена
"Україна 24" присвятить спецефір зустрічі Зеленського і Байдена

31 серпня канал "Україна 24" проведе спецефір "Американський прийом", присвячений найбільш очікуваній політичній події – зустрічі Володимира Зеленського та Джозефа Байдена у Вашингтоні. Команду ведучих інформаційного марафону доповнять Ганна Степанець та Володимир Полуєв, які в цей день вперше з'являться в ефірі каналу різноманітних думок.

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Співпраця двох держав, економічне співробітництво, енергетичне партнерство, політика безпеки ситуації в Донбасі – ці та інші питання Володимир Зеленський і Джо Байден будуть обговорювати на стратегічно важливій для України зустрічі.

Протягом дня інформаційна команда "України 24" розповість, як буде проходити "Американський прийом" і чи стане зустріч проривом у співпраці двох держав.

Глядачі загальнонаціонального каналу першими отримають ексклюзив від групи кореспондентів, які будуть працювати за кордоном, почують коментарі міжнародних експертів і дізнаються результати розмови президентів США і України.

З 17:00 до масштабного спецефіру приєднаються: Віолетта Логунова, Василь Голованов, Ганна Степанець, Володимир Полуєв. Завершать день спецвипуск програми "Час Голованова" і вечірні включення Євгена Кисельова і Наташі Влащенко.

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Яким буде "Американський прийом" для України? Дивіться 31 серпня в ефірі каналу "Україна 24".

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