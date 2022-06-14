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Андрющенко розкрив методику загарбників із зачистки Маріуполя від мешканців міста

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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14 червня, 18:17
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Окупанти мінують та встановлюють нові блок-пости
Перепустки на в'їзд та виїзд росіяни блокують бюрократичними відмовами. Фото: колаж "Сьогодні"
Перепустки на в'їзд та виїзд росіяни блокують бюрократичними відмовами. Фото: колаж "Сьогодні"

В окупованому Маріуполі російські загарбники посилили режим контролю. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в своєму Telegram-каналі.

"Незважаючи на прибрані всередині міста блок-пости, контроль за виїздом у бік Запорізької області посилився. Усі стежки не просто переорані. Окупанти частково мінують, частково встановлюють нові блоки пости", – розповів чиновник.

Андрющенко також додав, що перепустки на в'їзд та виїзд росіяни блокують бюрократичними відмовими без пояснень причин.

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"Єдиним шляхом із міста залишається Донецьк чи одразу Росія. Примус до "самодепортації" набирає обертів", – підсумував радник мера Маріуполя.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що 19 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти розбирають завали розбомбленого драмтеатру. Два дні поспіль вони вивозили тіла загиблих вантажівками. Тепер фактично неможливо буде встановити реальну кількість жертв бомбардування драмтеатру.

Також ми писали, що в окупованому російською армією Маріуполі є підозри до початку епідемії холери, про що попереджали міжнародні спеціалісти.

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Крім того, повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни наймають місцевих на роботу за їжу. Маріупольців хочуть залучити до розбору завалів та поховань загиблих жителів міста.

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