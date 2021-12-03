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СЬОГОДНІ Новини України

Ангелу Меркель провели з посади канцлера, а Росія незабаром залишиться без українських заробітчан — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
3 грудня, 06:00
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Меркель офіційно більше не канцлер Німеччини, а українських заробітчан у Росії дедалі менше
Меркель більше не канцлер, а українці відмовляються працювати у РФ/Колаж: Сьогодні
Меркель більше не канцлер, а українці відмовляються працювати у РФ/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

Тепер вороги? Кулеба відреагував на слова Лукашенка про Крим

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба охарактеризував ставлення Києва до заяв самопроголошеного президента Білорусі щодо визнання Криму російським.

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Україна уважно стежить за всім, що говорить Лукашенко/Колаж: Сьогодні
Україна уважно стежить за всім, що говорить Лукашенко/Колаж: Сьогодні

Українські заробітчани відмовляються їздити до Росії — дослідження

Серед топ-4 країн для бажаної міграції серед українців — держави Євросоюзу. Привабливість Росії як країни для можливої міграції знижується з кожним роком.

Популярність РФ серед заробітчан з України щорічно падає/Колаж: Сьогодні
Популярність РФ серед заробітчан з України щорічно падає/Колаж: Сьогодні

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Автомобіль повністю охопило вогнем: у Києві сталася моторошна аварія

У Києві автомобіль врізався в бетонну огорожу. Після удару транспортний засіб повністю спалахнув. Водій не постраждав. У чоловіка очевидні ознаки алкогольного сп'яніння.

На місці аварії працювали спецслужби/Колаж: Сьогодні
На місці аварії працювали спецслужби/Колаж: Сьогодні

Зі смолоскипами та військовим оркестром: Ангелу Меркель урочисто провели з посади канцлера Німеччини

У Німеччині Ангелу Меркель з урочистістю провели з поста канцлера. Церемонія відбулася при світлі смолоскипів. Саме такою традицією вшановують найвищих посадових осіб, які йдуть у відставку. Військовий церемоніальний акт під назвою "Der Große Zapfenstreich" вважається найвищою шаною, яку збройні сили Федеративної Республіки можуть віддати цивільній особі.

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Ангела Меркель пішла з посади канцлера Німеччини/Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
Ангела Меркель пішла з посади канцлера Німеччини/Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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