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Стефаник у Маріїнському і зустріч G7 у Лондоні – анонси СЬОГОДНІ

4 травня, 07:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 4 травня в Україні та за кордоном в одному місці

Україна у вівторок, 4 травня, продовжує відпочивати, але брифінг Міноборони відбудеться за планом, а в Лондоні продовжиться зустріч "Великої сімки".

Україна

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12:30 – брифінг представника Міністерства оборони України про обстановку в районі проведення операції Об'єднаних сил у прес-центр Міноборони.

20:00 – театральний перформанс "Найліпше з мойого серця" за новелами і листами Василя Стефаника до 150-річчя письменника, організований Мінкультури і Держагентством з питань мистецтв і художньої освіти (сцена літнього театру "Черепашка" у Маріїнському парку).

За кордоном

Велика Британія

В тренді
В Україну повертаються заморозки – прогноз погоди на 4 травня (карта)
  • В Лондоні продовжиться зустріч голів міністерств закордонних справ країн "Великої сімки" (G7).

США

  • Міністерство торгівлі США опублікує зовнішньоторговельний баланс за березень.
  • Міністерство торгівлі США опублікує дані про обсяг замовлень промислових підприємств у березні.
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Віртуально

  • Продовження щорічного засідання ради керуючих Азіатського банку розвитку.

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