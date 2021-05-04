Стефаник у Маріїнському і зустріч G7 у Лондоні – анонси СЬОГОДНІ

Україна у вівторок, 4 травня, продовжує відпочивати, але брифінг Міноборони відбудеться за планом, а в Лондоні продовжиться зустріч "Великої сімки".
Україна
12:30 – брифінг представника Міністерства оборони України про обстановку в районі проведення операції Об'єднаних сил у прес-центр Міноборони.
20:00 – театральний перформанс "Найліпше з мойого серця" за новелами і листами Василя Стефаника до 150-річчя письменника, організований Мінкультури і Держагентством з питань мистецтв і художньої освіти (сцена літнього театру "Черепашка" у Маріїнському парку).
За кордоном
Велика Британія
- В Лондоні продовжиться зустріч голів міністерств закордонних справ країн "Великої сімки" (G7).
США
- Міністерство торгівлі США опублікує зовнішньоторговельний баланс за березень.
- Міністерство торгівлі США опублікує дані про обсяг замовлень промислових підприємств у березні.
Віртуально
- Продовження щорічного засідання ради керуючих Азіатського банку розвитку.