Стефаник у Маріїнському і зустріч G7 у Лондоні – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 4 травня в Україні та за кордоном в одному місці

Україна у вівторок, 4 травня, продовжує відпочивати, але брифінг Міноборони відбудеться за планом, а в Лондоні продовжиться зустріч "Великої сімки".

Україна

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12:30 – брифінг представника Міністерства оборони України про обстановку в районі проведення операції Об'єднаних сил у прес-центр Міноборони.

20:00 – театральний перформанс "Найліпше з мойого серця" за новелами і листами Василя Стефаника до 150-річчя письменника, організований Мінкультури і Держагентством з питань мистецтв і художньої освіти (сцена літнього театру "Черепашка" у Маріїнському парку).

За кордоном

Велика Британія

В Лондоні продовжиться зустріч голів міністерств закордонних справ країн "Великої сімки" (G7).

США

Міністерство торгівлі США опублікує зовнішньоторговельний баланс за березень.

Міністерство торгівлі США опублікує дані про обсяг замовлень промислових підприємств у березні.

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