Візит голови Мінекономіки Франції і Зеленський на форумі з безпеки – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 13 травня в Україні та за кордоном в одному місці

В Україну в четвер приїде міністр економіки і фінансів Франції, Володимир Зеленський виступить на форумі "Україна 30. Безпека країни", а в Переяславі-Хмельницькому відбудеться судове засідання у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова.

Україна

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков разом з головою Сейму Литовської Республіки Вікторією Чміліте-Нільсен відвідають контрольні пункти в'їзду-виїзду "Чонгар" і "Каланчак".

12:00 – спільний підхід голови Верховної Ради і спікера Сейму Литовської Республіки до преси.

Міністр економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мер відвідає Київ з офіційним візитом:

9:15 – робочий сніданок з представниками французького ділового співтовариства.

– робочий сніданок з представниками французького ділового співтовариства. 10:30 – зустріч з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим.

– зустріч з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим. 11:00 – церемонія підписання міжурядових угод із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, міністром фінансів Сергієм Марченком і віце-прем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим, після якої відбудеться прес-брифінг.

– церемонія підписання міжурядових угод із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, міністром фінансів Сергієм Марченком і віце-прем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим, після якої відбудеться прес-брифінг. 12:00 – зустріч з міністром фінансів України Сергієм Марченком.

– зустріч з міністром фінансів України Сергієм Марченком. 16:00 – зустріч з мером Києва Віталієм Кличком. Презентація французького проекту модернізації мережі водопостачання в Києві.

Завершення робочого візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Словаччину.

11:00 – всеукраїнський форум "Україна 30. Безпека країни". Тема третього дня – "МВС і кібербезпека".

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11:00 – виступ президента України Володимира Зеленського, який презентує "Кіберцентр UA30". Також виступлять генпрокурор Ірина Венедіктова, начальник управління департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, директор проекту USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України" Тімоті Дюбель та ін. Деталі і трансляцію форуму можна подивитися на сайті, сторінці Facebook, у Twitter, Instagram або YouTube.

13:00 – презентація моніторингового звіту "Діяльність комітетів ВРУ 2020: Результативність і взаємодія зі стейкхолдерами" (на платформі ZOOM). Спікери: перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук; голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе та ін. Реєстрація.

10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а).

10:00 – брифінг Міноборони на тему "Розвінчання міфів про організацію харчування в українській армії" ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 1). Захід транслюватиметься на сайті і YouTube-каналі "Укрінформу".

12:00 – брифінг "Завершення досудового розслідування кримінального провадження за фактом авіакатастрофи військового літака Ан-26Ш у Харківській області "За участю представників Державного бюро розслідувань і Офісу генерального прокурора (вул. Симона Петлюри, д. 15).

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12:00 – круглий стіл "Державна оборонна промисловість на шляху до перезавантаження" з обговорення реформи оборонно-промислового комплексу перед голосуванням за відповідний законопроєкт у Верховній Раді у другому читанні ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16). Захід транслюватиметься на сайті і YouTube-каналі "Укрінформу".

14:00 – міжнародний круглий стіл "Білорусь – новий західний форпост російської агресії?", організований Міжнародним центром протидії російській пропаганді (МЦПРП). Захід транслюватиметься на сайті і YouTube-каналі "Укрінформу".

15:30 – засідання з розгляду клопотання прокурора відділу Офісу генерального прокурора про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Віктора Януковича в узурпації влади (вул. Дегтярівська, 31а).

Київ

9:30 – акція велосипедистів Києва "Досить нас вбивати: дорога в небо" перед Кабінетом міністрів України (вул. Грушевського 12) через загибель активної учасниці велосипедного руху Вероніки Білокур на трасі між Пухівкою та Зазим'ям. Деталі у Facebook .

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11:30 – прес-конференція " Врятувати стадіон "Наука" на бульварі Академіка Вернадського". Організатор і модератор: народний депутат Олександр Юрченко ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 1). Захід транслюватиметься на сайті і YouTube-каналі "Укрінформу".

18:00 – відкриття виставки Art is Everywhere у Музейно-виставковому центрі сучасного мистецтва Музею історії Києва (вул. Б. Хмельницького, 7) у рамках фестивалю сучасного українського мистецтва "Сліди".

Переяслав-Хмельницький

10:00 – засідання у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому міськрайонному суді Київської області (вул. Богдана Хмельницького, 65).

За кордоном

Туреччина

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає місто Шуша в Нагірному Карабасі.

США

Міністерство праці США оприлюднить дані про кількість громадян, які вперше звернулися за допомогою з безробіття минулого тижня.