Голосування за звільнення Степанова і перший півфінал Євробачення – анонси СЬОГОДНІ

У Верховній Раді відбудеться позачергове засідання щодо звільнення трьох міністрів, а в Нідерландах пройде перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021".
Україна
- Продовження візиту глави Сейму Латвійської Республіки Інарі Мурнієце.
- 10:00 – пленарне засідання Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).
- 10:05 – голова Верховної Ради Дмитро Разумков візьме участь у відкритті виставки творів Юрія Химича з Кримського циклу до Дня пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу (кулуари 3-го поверху, вул. Грушевського, 5).
- 12:00 – брифінги представників фракцій і груп Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, кулуари 3-го поверху).
- 16:00 – позачергове засідання ВР, ініційоване фракцією "Слуга народу" для розгляду заяв про відставку міністрів економіки і інфраструктури, а також подання прем'єр-міністра про звільнення міністра охорони здоров'я.
- 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а).
- 10:00 – брифінг "Питання організації харчування військовослужбовців ЗСУ – першочергове завдання Міністерства оборони України" ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 1). Захід транслюватиметься на YouTube-каналі агентства.
- 10:00 – продовження розгляду кримінального провадження щодо колишнього начальника штабу – першого заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова в Касаційному кримінальному суді у складі Верховного суду.
- 10:00 – засідання у справі про тортури протестувальників на вул. Грушевського і стадіоні "Динамо" в Київському апеляційному суді (вул. Солом'янська, 2а).
- 11:00 – брифінг заступник міністра соціальної політики України Віталія Музиченка на тему "Нові умови призначення субсидій" ("Укрінформ", вул. Б.Хмельницького, 8/16, зал 1). Захід транслюватиметься на YouTube-каналі агентства.
- 11:00 – міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відкриє виставку з нагоди 77-ї річниці депортації представників кримськотатарського народу (вхід у будівлю МЗС України, Михайлівська пл., 1, під'їзд № 3).
- 11:30 – судове засідання за клопотанням прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета для Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка і перебування під заставою для Яни Дугар у Шевченківському районному суді Києва (вул. Дегтярівська, 31-а).
- 12:00 – прес-тур в оновлений корпус Київського слідчого ізолятора за участю міністра юстиції Дениса Малюськи (вул. Дегтярівська, 13, ДУ "Київський слідчий ізолятор").
- Оголошення повного тексту постанови про взяття народного депутата України Віктора Медведчука під домашній арешт.
- 14:45 – підготовче засідання у справі про видачу вогнепальної зброї "тітушкам" зі складу МВС в Шевченківському райсуді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).
Київ
- 12:00 – "пряма лінія" голови Дарницької районної державної адміністрації Ярослава Лагути у Контактному центрі. Дзвінки прийматимуться до 13:00 за телефоном 15-51.
- 16:30 – відкриття виставки "Серж Лифар. Політ Ікара". Інформація про подію розміщена у Facebook .
Одеса
- 12:00 – прес-конференція "Екологічний стан Одеської області у зв'язку з територіальною реформою: море, звалища і вода – наша спільна біда? "(Одеса-медіа, Приморський бульвар, 14).
- Міжнародний проєкт Odessa Wine Week – серія заходів, що фокусують увагу на ключових напрямках розвитку винного ринку і гастрономічного туризму. Формати заходів: офлайн, онлайн і прямі трансляції. Детальніше про проект – на сторінці Facebook.
За кордоном
Грац, Австрія
- Глобальний інноваційний онлайн-саміт #GIS2021. Мета – обмін новими можливостями міжнародного співробітництва, особливостей участі в Міжнародній європейській інноваційній науково-технічній програмі EUREKA, новій рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт Європа". Програма заходу.
Роттердам, Нідерланди
- Перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021" , На якому виступить українська група Go_A.
Брюссель, Бельгія
- Відеоконференція міністрів закордонних справ держав – членів Євросоюзу для обговорення сприяння ЄС деескалації між Ізраїлем і Палестиною.
Віртуально
- Конференція зі штучного інтелекту і поглибленої аналітики SAS Global Forum 2021.