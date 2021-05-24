Відбір кандидатів у САП і саміт ЄС – анонси СЬОГОДНІ

Анонси подій 24 травня. Колаж "Сьогодні"
У Києві відкриється форум "Україна 30. Земля" і пройдуть співбесіди з кандидатами на посаду керівника відділу САП, а в Брюсселі почнеться саміт Євросоюзу, в перший день якого розглянуть безпрецедентну примусову посадку літака на території Білорусі.
Україна
- 10:30 – відкриття форуму "Україна 30. Земля" (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а). Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube.
- 13:00 – презентація та обговорення "Білої книги "Стратегія розвитку земельних відносин в Україні" в рамках Форуму.
- 10:00 – пресконференція на тему: "Категоризація закладів розміщення: Перші висновки", організованої Державним агентством розвитку туризму України (ДАРТ) ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 1). Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі.
- 10:30 – засідання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
- 12:00 – спільна прес-конференція Спілки споживачів України і Міжнародної академії стандартизації (МАС) "Чого очікувати українським споживачам від операторів ринку нафтопродуктів в умовах введення регулювання цін на паливо. Презентація дослідження якості палива на мережевих АЗС": результати дослідження мережевих АЗС Києва і Київської області (УНІАН, вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Онлайн-трансляція буде доступна за посиланням і в YouTube.
- 14:00 – онлайн-захід "Агенти змін", під час якого представники Міністерства освіти і науки України та організацій-партнерів підіб’ють підсумки пілотування реформи "Нова українська школа" в 1-4 класах. Трансляція: сторінка МОН у Facebook і YouTube.
- 14:00 – брифінг голови Комісії з проведенню конкурсу на обіймання адміністративних посад у спеціалізованій антикорупційної прокуратурі Катерини Коваль у тренінговому центрі прокурорів про перебіг конкурсу та старт проведення співбесід на відповідність кандидатів критерієм допропорядності (вул.Мельникова, 81б). трансляція.
- 16:00 – онлайн трансляція співбесід з кандидатами на посаду керівника відділу САП.
- 14:00 – розгляд справи за позовом Оксани Марченко, яка оскаржує указ президента України від 19 лютого 2021 № 64/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкції)" у Касаційному суді в складі Верховного суду.
- 14:30 – засідання у справі про протидію "тітушок" Євромайдану (звинувачення Юрія Крисіна у протидії протестним акціям. Епізоди викрадення і тортур 21.01.2014 і події 18.02.2014) в Дарницькому райсуді Києва (вул. Севастопольська, 7/13).
- 19:00 – навчання ветеранів за програмою професійного розвитку у сфері кібербезпеки та реінтеграції для ветеранів АТО/ООС "Кіберзахисники" (готель Hilton, Dallas 1 Hall, бульвар Тараса Шевченка, 30).
Рівне
- 9:00 – початок дводенного виїзного засідання ТСК Верховної Ради України з питань розслідування випадків і причин порушення прав дитини при здійсненні децентралізації повноважень з питань охорони дитинства, реформування системи закладів інституційного догляду та виховання, реалізації права дитини на сімейне виховання та усиновлення, розвитку (модернізації) соціальних послуг (зал засідань Рівненської ОДА, каб. 601).
Одеса
- 15:00 – презентація сайту фракції "Слуга народу" в Одеській міській раді та аналітичного порталу відкритих даних міста (Музей сучасного мистецтва, вул. Леонтовича, 5).
За кордоном
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