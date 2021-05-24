Відбір кандидатів у САП і саміт ЄС – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 24 травня в Україні та за кордоном в одному місці

Анонси подій 24 травня. Колаж "Сьогодні"

У Києві відкриється форум "Україна 30. Земля" і пройдуть співбесіди з кандидатами на посаду керівника відділу САП, а в Брюсселі почнеться саміт Євросоюзу, в перший день якого розглянуть безпрецедентну примусову посадку літака на території Білорусі.

Україна

10:30 – відкриття форуму "Україна 30. Земля" (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а). Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube.

– відкриття (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а). Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube. 13:00 – презентація та обговорення "Білої книги " Стратегія розвитку земельних відносин в Україні " в рамках Форуму.

– презентація та обговорення "Білої книги " " в рамках Форуму. 10:00 – пресконференція на тему: " Категоризація закладів розміщення : Перші висновки", організованої Державним агентством розвитку туризму України (ДАРТ) ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 1). Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі.

– пресконференція на тему: " : Перші висновки", організованої Державним агентством розвитку туризму України (ДАРТ) ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 1). Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі. 10:30 – засідання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).

– засідання Другої Дисциплінарної палати (вул. Студентська, 12а). 12:00 – спільна прес-конференція Спілки споживачів України і Міжнародної академії стандартизації (МАС) "Чого очікувати українським споживачам від операторів ринку нафтопродуктів в умовах введення регулювання цін на паливо. Презентація дослідження якості палива на мережевих АЗС": результати дослідження мережевих АЗС Києва і Київської області (УНІАН, вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Онлайн-трансляція буде доступна за посиланням і в YouTube.

– спільна прес-конференція Спілки споживачів України і Міжнародної академії стандартизації (МАС) "Чого очікувати українським споживачам від операторів ринку нафтопродуктів в умовах введення регулювання цін на паливо. Презентація на мережевих АЗС": результати дослідження мережевих АЗС Києва і Київської області (УНІАН, вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Онлайн-трансляція буде доступна за посиланням і в YouTube. 14:00 – онлайн-захід "Агенти змін", під час якого представники Міністерства освіти і науки України та організацій-партнерів підіб’ють підсумки пілотування реформи "Нова українська школа" в 1-4 класах. Трансляція: сторінка МОН у Facebook і YouTube.

– онлайн-захід "Агенти змін", під час якого представники Міністерства освіти і науки України та організацій-партнерів підіб’ють підсумки пілотування в 1-4 класах. Трансляція: сторінка МОН у Facebook і YouTube. 14:00 – брифінг голови Комісії з проведенню конкурсу на обіймання адміністративних посад у спеціалізованій антикорупційної прокуратурі Катерини Коваль у тренінговому центрі прокурорів про перебіг конкурсу та старт проведення співбесід на відповідність кандидатів критерієм допропорядності (вул.Мельникова, 81б). трансляція.

– з проведенню конкурсу на обіймання адміністративних посад у спеціалізованій антикорупційної прокуратурі Катерини Коваль у тренінговому центрі прокурорів про перебіг конкурсу та старт проведення співбесід на відповідність кандидатів критерієм допропорядності (вул.Мельникова, 81б). трансляція. 16:00 – онлайн трансляція співбесід з кандидатами на посаду керівника відділу САП.

– онлайн трансляція співбесід з кандидатами на посаду 14:00 – розгляд справи за позовом Оксани Марченко , яка оскаржує указ президента України від 19 лютого 2021 № 64/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкції)" у Касаційному суді в складі Верховного суду.

– розгляд , яка оскаржує указ президента України від 19 лютого 2021 № 64/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкції)" у Касаційному суді в складі Верховного суду. 14:30 – засідання у справі про протидію "тітушок" Євромайдану (звинувачення Юрія Крисіна у протидії протестним акціям. Епізоди викрадення і тортур 21.01.2014 і події 18.02.2014) в Дарницькому райсуді Києва (вул. Севастопольська, 7/13).

– засідання Євромайдану (звинувачення Юрія Крисіна у протидії протестним акціям. Епізоди викрадення і тортур 21.01.2014 і події 18.02.2014) в Дарницькому райсуді Києва (вул. Севастопольська, 7/13). 19:00 – навчання ветеранів за програмою професійного розвитку у сфері кібербезпеки та реінтеграції для ветеранів АТО/ООС "Кіберзахисники" (готель Hilton, Dallas 1 Hall, бульвар Тараса Шевченка, 30).

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Рівне

9:00 – початок дводенного виїзного засідання ТСК Верховної Ради України з питань розслідування випадків і причин порушення прав дитини при здійсненні децентралізації повноважень з питань охорони дитинства, реформування системи закладів інституційного догляду та виховання, реалізації права дитини на сімейне виховання та усиновлення, розвитку (модернізації) соціальних послуг (зал засідань Рівненської ОДА, каб. 601).

Одеса

15:00 – презентація сайту фракції "Слуга народу" в Одеській міській раді та аналітичного порталу відкритих даних міста (Музей сучасного мистецтва, вул. Леонтовича, 5).

За кордоном

Брюссель, Бельгія

Перший день саміту Євросоюзу під головуванням глави Європейської ради Шарля Мішеля, під час якого розглянуть дії влади Білорусі з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську.

Лімасол, Кіпр

Першість Європи з самбо.

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