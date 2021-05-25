Припинення авіасполучення з Білоруссю і Блінкен на Близькому Сході – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 25 травня в Україні та за кордоном в одному місці

Літак Ryanair все ще в аеропорту Мінська

У вівторок Кабінет міністрів України має намір ухвалити рішення щодо авіасполучення з Білоруссю після інциденту з Ryanair, а Блінкен відвідає Ізраїль і Палестину.

Україна

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Позачергове засідання Кабміну для розгляду питання про припинення авіасполучення з Республікою Білорусь.

9:00 – судове засідання у справі за обвинуваченням колишнього голови ДФС України і керівника департаменту ДФС у Вищому антикорупційному суді.

10:00 – засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби (вул. Прорізна, 15, 3-й поверх).

10:00 – брифінг на тему "Про майно і ресурси, які перебувають в управлінні Міністерства оборони України" ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16). Захід транслюватиметься на YouTube-каналі.

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10:00 – VIII з'їзд Федерації профспілок України (МЦКМ профспілок України, Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1).

10:15 – форум "Україна 30. Земля". Відкриє захід прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а). Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube.

10:50 – виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій (Міжнародний дитячий центр "Артек", Пуща-Водиця, 14-та лінія).

15:30 – засідання Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів. Трансляція у прямому ефірі (вул. Садова, 3а, зал 330).

10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а).

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14:00 – спільна зустріч Європейської бізнесасоціації з головою Комітету ВР з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом в онлайн-режимі.

14:20 – розгляд позову ексвласників ПриватБанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments про повернення їм акцій фінустанови в Господарському суді Києва.

15:00 – засідання Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів НКРЕКП (вул. Грушевського, 12/2, 8-й поверх, зал засідань урядових комітетів). Трансляція засідання конкурсної комісії здійснюватиметься на YouTube-каналі Кабінету міністрів України.

18:30 – онлайн-трансляція церемонії нагородження переможців конкурсу професійної журналістики "Честь професії 2021" . Детальніше – на сторінці події в Facebook .

Четвертий міжнародний ярмарок грантів у сфері культури Національного бюро програми ЄС "Креативна Європа" і Українського культурного фонду. Деталі: сайт, Facebook.

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19:00 – прямий ефір з творчою групою серіалу "Козаки. Абсолютно брехливі історія", який номінований на П'яту національну кінопремію "Золота Дзиґа". Трансляція у Facebook.

Київ

10:00 – відкрите тренування столичних рятувальників на муніципальному пляжі "Венеція".

– відкрите на муніципальному пляжі "Венеція". 12:00 – "пряма лінія" Контактного центру за участю заступника голови Деснянської РДА Владислава Сюра. Питання прийматимуться до 13:00 за номером 15-51.

– Контактного центру за участю заступника голови Деснянської РДА Владислава Сюра. Питання прийматимуться до 13:00 за номером 15-51. 12:00 – науково-практична конференція "Іван Франко у ХХІ столітті: виклики і перспективи" у рамках вшанування пам'яті Івана Франка (Музей видатних діячів української культури, вул. Саксаганського, 97).

За кордоном

Брюссель, Бельгія

Обговорення інциденту з посадкою літака авіакомпанії Ryanair у Мінську Північноатлантичною радою на рівні постійних представників держав – членів НАТО.

Відень, Австрія

П'ятий раунд переговорів про умови повернення Ірану і США до виконання в повному обсязі Спільного всеосяжного плану дій.

Ізраїль і Палестина

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Близький Схід. У Єрусалимі Блінкен зустрінеться з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном і прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, а в Рамаллі проведе зустріч з главою Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом і палестинським прем'єром Мухаммедом Штає.

Нью-Йорк, США

У штаб-квартирі ООН відбудеться віртуальний діалог на тему "Побудова кращої парадигми щодо запобігання та протидії тероризму" (з використанням відеоконференцзв'язку).

Франція