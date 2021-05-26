Нова партія Pfizer у Києві та засідання Гаазького суду по МН17 – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 26 травня в Україні та за кордоном в одному місці

У середу до Києва прибуде перша партія вакцини виробництва Pfizer-BioNTech, закуплена за кошти держбюджету, а в Нідерландах на військовій базі відбудеться засідання Гаазького суду зі збитого на Донбасі MH17.

Україна

10:10 – завершення форуму "Україна 30. Земля" . Трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Telegram, YouTube.

– завершення форуму . Трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Telegram, YouTube. Візит в Україну генсека Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Хельги Шмід на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

18:00 – спільна прес-конференція Хельги Шмід і Дмитра Кулеби в онлайн-режимі. Пряма трансляція буде на сторінці МЗС у Facebook.

– спільна прес-конференція Хельги Шмід і Дмитра Кулеби в онлайн-режимі. Пряма трансляція буде на сторінці МЗС у Facebook. 11:00 – комітетські слухання на тему "Якість підручників і навчальних посібників для Нової української школи" у Верховній Раді (вул. Грушевського, 18/2, к. № 12).

– комітетські слухання на тему "Якість підручників і навчальних посібників для Нової української школи" у Верховній Раді (вул. Грушевського, 18/2, к. № 12). Засідання Кабінету міністрів України.

9:00 – прибуття першої партії вакцини виробництва Pfizer-BioNTech, закупленої за кошти держбюджету (Міжнародний аеропорт "Київ" імені І. Сікорського (Жуляни), термінал В).

– прибуття першої партії вакцини виробництва Pfizer-BioNTech, закупленої за кошти держбюджету (Міжнародний аеропорт "Київ" імені І. Сікорського (Жуляни), термінал В). 11:00 – другий день роботи першого кліматичного діалогу "Україна-Казахстан": деталі.

– другий день роботи першого кліматичного діалогу "Україна-Казахстан": деталі. 12:40 – прес-брифінг у рамках діалогу "Україна-Казахстан".

– прес-брифінг у рамках діалогу "Україна-Казахстан". 16:00 – прес-брифінг на тему "Презентація чат-бота ЧЕСНО про закони" в УКМЦ (вул. Хрещатик, 2).

– прес-брифінг на тему "Презентація чат-бота ЧЕСНО про закони" в УКМЦ (вул. Хрещатик, 2). 17:00 – відкрите тренування Національної збірної України з боксу напередодні виступу команди на Олімпійському ліцензійному турнірі (Олімпійський спортивний центр "Конча-Заспа", Столичне шосе, 19).

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Суди

8:30 – засідання у справі про силовий розгін у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року із допитом потерпілих у Шевченківському районному суді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).

– засідання у справі про силовий розгін у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року із допитом потерпілих у Шевченківському районному суді Києва (вул. Дегтярівська, 31а). 9.30 – розгляд справи колишнього судді КСУ Олександра Тупицького про порушення вимог фінансового контролю у Голосіївському районному суді Києва.

– розгляд справи колишнього судді КСУ Олександра Тупицького про порушення вимог фінансового контролю у Голосіївському районному суді Києва. 10:30 – розгляд справи Олександра Тупицького про порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Голосіївському районному суді Києва.

– розгляд справи Олександра Тупицького про порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Голосіївському районному суді Києва. 10:00 – Другий сенат Конституційного суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розгляне справу про відповідність Конституції України статті 485 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI. Трансляція відбудеться на сайті Конституційного Суду України.

– Другий сенат Конституційного суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розгляне справу про відповідність Конституції України статті 485 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI. Трансляція відбудеться на сайті Конституційного Суду України. 10:00 – засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а, каб. 504).

– засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а, каб. 504). 10:00 – засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а).

– засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а). 11:00 – засідання у справі про розстріл на вул. Інститутській 20 лютого 2014 року в Святошинському райсуді Києва (вул. Якуба Коласа, 27а).

– засідання у справі про розстріл на вул. Інститутській 20 лютого 2014 року в Святошинському райсуді Києва (вул. Якуба Коласа, 27а). 15:00 – розгляд справи про оскарження указу президента України №64/2021 від 19 лютого 2021 року про застосування санкцій до народного депутата Віктора Медведчука в Касаційному суді у складі Верховного суду.

– розгляд справи про оскарження указу президента України №64/2021 від 19 лютого 2021 року про застосування санкцій до народного депутата Віктора Медведчука в Касаційному суді у складі Верховного суду. 15:45 – засідання у справі про напад "тітушок" на протестувальників і вбивство В'ячеслава Веремія (розгляд апеляційної скарги захисника Тетяни Охрімчук на рішення Шевченківського райсуду) в Київському апеляційному суді (вул.Солом’янська, 2а).

– засідання у справі про напад "тітушок" на протестувальників і вбивство В'ячеслава Веремія (розгляд апеляційної скарги захисника Тетяни Охрімчук на рішення Шевченківського райсуду) в Київському апеляційному суді (вул.Солом’янська, 2а). 16:00 – засідання у справі про викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка в Бориспільському міськрайонному суді Київської області (Київський Шлях, 72, Бориспіль).

Київ

13:00 – онлайн-брифінг заступника голови Київської обласної державної адміністрації Андрія Лісовика, присвячений реалізації програми "Велике будівництво" на території Київської області. Трансляція на сторінці облдержадміністрації у Facebook.

– онлайн-брифінг заступника голови Київської обласної державної адміністрації Андрія Лісовика, присвячений реалізації програми "Велике будівництво" на території Київської області. Трансляція на сторінці облдержадміністрації у Facebook. 13:00 – мітинг "Тризна за загиблими на російсько-українській війні" біля посольства РФ в Україні. Паралельно з мітингом буде організована інсталяція #можемповторити і поминальний стіл за загиблими на російсько-українській війні (Повітрофлотський пр., 27).

– мітинг "Тризна за загиблими на російсько-українській війні" біля посольства РФ в Україні. Паралельно з мітингом буде організована інсталяція #можемповторити і поминальний стіл за загиблими на російсько-українській війні (Повітрофлотський пр., 27). 18:00 – офіційне відкриття музейного національного проєкту "Велика сімка", присвяченого творчості художників Тараса Шевченка, Олександра Архипенка, Михайла Бойчука, Анатолія Криволапа, Казимира Малевича, Георгія Нарбута, Марії Примаченко (Музей історії Києва, 3-й поверх).

Маріуполь

11:00 – прес-конференція, присвячена фестивалю сучасного мистецтва Startup ГогольFest, який пройде 28-30 травня (яхт-клуб "Азовсталь").

За кордоном

Стамбул, Турція

V Міжнародний відкритий GR-форум за участю представників політичних і бізнес-структур, аналітиків сфери GR з Туреччини і України, а також інших європейських країн і США.

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Нідерланди

Виїзне засідання Гаазького окружного суду у справі рейсу МН17 на військовій авіабазі в Хілз-Реєн для огляду реконструкції збитого рейсу.

Білорусь

В тренді Нова партія Pfizer у Києві та засідання Гаазького суду по МН17 – анонси СЬОГОДНІ

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко виступить перед парламентом "для обговорення актуальних і гострих питань".

Нью-Йорк, США

Екстрене засідання Рада безпеки ООН з примусової посадки в Мінську лайнера компанії Ryanair і арешту білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчини.

Брюссель, Бельгія

Слухання про спір Євросоюзу проти фармацевтичної компанії AstraZeneca через невиконання нею контракту на поставки вакцин в ЄС у Брюссельському цивільному суді.

Голосування за затвердженням угоди про заснування сертифіката ЄС із вакцинації від COVID-19 у Комітеті з громадянських свобод Європарламенту.

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Сирія