Рішення судів щодо Тупицького і Шмигаль у Дніпрі – анонси СЬОГОДНІ

У четвер мають оголосити відразу два рішення суду щодо ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль розпочне візит до Дніпропетровської області з відкриття інвестиційного форуму UkraineInvest Talks Dnipro.
Україна
- Продовження візиту генсека Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Хельги Шмід. Запланована поїздка на лінію розмежування в Донецькій і Луганській областях.
- 9:00 – Міністерство цифрової трансформації України запустить на порталі "Дія.Цифрова освіта" національний тест на цифрову грамотність для державних службовців
- 11:00 – онлайн-зустріч з головою Державної служби статистики Ігорем Вернером. Захід проходитиме онлайн на платформі Zoom. Для участі необхідно зареєструватися.
- 11:00 – форум з питань інклюзії ромів, ініційований уповноваженим Верховної Ради з прав людини Людмилою Денисовою. Трансляція в прямому ефірі на офіційних сторінках омбудсмена: Facebook, YouTube.
- 15:00 – круглий стіл "Білорусь – країна, небезпечна для українців" (ІОЦ Музею Майдану, Будинок профспілок, 2-й поверх).
- 15:00 – захід, присвячений міжнародному Дню менструальної гігієни у рамках спеціальних мотиваційних та інформаційно-просвітницьких заходів для жінок, які перебувають у складних життєвих обставинах (IHub, вул. Хрещатик, 10).
- 16:00 – підсумкова зустріч членів делегації уряду України за результатами участі в 65-й сесії Комісії Організації Об'єднаних Націй зі становища жінок (15-26 березня 2021) (Укрінформ, вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 1). Захід буде транслюватися.
- Міжнародна конференція "Дні електронних комунікацій" за підтримки Міністерства цифрової трансформації. Подробиці. Пряма трансляція ("Джинтама-Бриз", Київська обл, Вишгородський р-н, сел. Глібівка, урочище Зелений Бір, 8).
Cуди
- 9:00 – оприлюднення рішення у адміністративній справі колишнього судді КС Олександра Тупицького про порушення вимог фінансового контролю в Голосіївському районному суді Києва.
- 9:30 – оголошення рішення у адміністративній справі стосовно Тупицького про порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Голосіївському районному суді Києва.
- 9:30 – засідання у справі командира батальйону харківського "Беркуту" В. Лукаша, якого звинувачують у перевищенні влади і службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, у Дарницькому райсуді Києва (вул. Севастопольська, 7/13).
- 10:00 – Велика палата Конституційного суду України на пленарному засіданні у формі письмового провадження розгляне справу про відповідність Конституції України положень ч. 1 ст. 14-2, ч. 5 ст. 279-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
- 10:20 – Велика палата Конституційного суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розгляне справу про відповідність Конституції України положень ч. 3 ст. 88 закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 № 1402-VIII.
- 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
- 11:00 – засідання у справі про події 18.02.2014 (застосування сили проти учасників протесту, виплата "Беркуту" незаконної винагороди) у Шевченківському райсуді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).
- 12:00 – засідання у справі про позбавлення водійських прав за поїздку в Межигір'я 29.12.2013 і перешкоджання мирним зібранням ексголовою Дніпровського районної суду Києва Нелею Ластовкою у Деснянському райсуді Києва (пр. Маяковського, 5в).
- Розгляд апеляції ПриватБанку на рішення про оскарження процедури конкурсу на посаду голови правління в Північному апеляційному господарському суді.
Дніпро
- 10:00 – прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Дніпропетровської області відкриє міжнародний інвестиційний форум UkraineInvest Talks Dnipro. Трансляція за посиланням.
- 10:50 – підхід Дениса Шмигаля до преси.
Київ
- 10:00 – пленарне засідання II сесії Київської міської ради IХ скликання (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх)
- 14:30 – пресконференція з нагоди відкриття фотовиставки "Міста-побратими Київ-Лейпциг", присвяченої 60-річчю партнерських відносин міст-побратимів Києва та Лейпцига ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 1). Захід буде транслюватися.
- 14:30 – пресбрифінг на тему "Презентація "подарунка Києву" від Доступно.UA до Дня міста – карти доступності Києва" (вул. Хрещатик, 2).
- 19:00 – закритий преспоказ документального фільму "Будьмо, гей! Діалоги про Гідність" про те, як Революція Гідності 2013-2014 років і російсько-українська війна вплинули на ЛГБТ-спільноту в Україні (приміщення DIALOG HUB, вул. Володимирська, 43). Онлайн-показ.
Полтава
- 11:00 – слухання у справі стосовно колишнього міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блинника і Євгена Сміцького у Київському райсуді Полтави.
За кордоном
- Екстрена зустріч Міжнародної організації цивільної авіації після інциденту з посадкою літака авіакомпанії Ryanair у Білорусі.
- Онлайн-саміт Global Solutions Summit про економічний розвиток, позитивні соціальні перетворення і екологічну стійкість у "постковідному" світі за участю генсека ООН Антоніу Гутерріша і канцлера Німеччини Ангели Меркель.