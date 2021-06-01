День захисту дітей і засідання ОПЕК – анонси СЬОГОДНІ

12:00 – прес-конференція, присвячена результатам першого року роботи системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР, захисту прав дітей та їхньої безпеки на дорозі за участю заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка (прес-центр МВС, вул. Пилипа Орлика, 16, вхід в будівлю Центру культури і мистецтв МВС).