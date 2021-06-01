День захисту дітей і засідання ОПЕК – анонси СЬОГОДНІ

В Україні у вівторок, 1 червня, пройде багато заходів до Дня захисту дітей, а у Відні відбудеться засідання ОПЕК щодо рівнів видобутку нафти у серпні і до кінця року.
Україна
- Форум "Україна 30. Освіта і наука". Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube.
- 12:00 – прес-конференція, присвячена результатам першого року роботи системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР, захисту прав дітей та їхньої безпеки на дорозі за участю заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка (прес-центр МВС, вул. Пилипа Орлика, 16, вхід в будівлю Центру культури і мистецтв МВС).
- 14:00 – спільна нарада керівників правоохоронних та інших державних органів про стан протидії дитячій злочинності, захисту прав та інтересів дітей, які стали жертвами злочинних посягань, і формування дружньої до дитини системи правосуддя під головуванням генерального прокурора України Ірини Венедіктової (вул. Різницька, 13/15) .
- 17:00 – засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів НКРЕКП (вул. Грушевського, 12/2, 8-й поверх, зал засідань урядових комітетів). Трансляція у YouTube.
- 17:00 – шостий благодійний матч "Парламентський кубок – 2021" між командами "Збірної народних депутатів" і "Збірної журналістів України" (стадіон НТК ім. В. Баннікова, провулок Лабораторний, 7а).
Верховна Рада
- 10:00 – пленарне засідання Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).
- 12:00 – брифінги представників фракцій і груп Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).
- 15:30 – засідання Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (вул. Садова, 3а, зал засідань № 330).
Суди
- 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
- 11:00 – засідання у справі про викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка в Київському апеляційному суді (вул. Солом'янська 2-А).
- 13:00 – засідання у справі про "погроми Святошинсько суду" (2017 рік) у Шевченківському райсуді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).
- 14:00 – розгляд апеляційної скарги на виправдувальний вирок догхантеру Святогору в Київському апеляційному суді (вул. Солом'янська, 2а).
- 14:00 – засідання у справі за обвинуваченням Юрія Крисіна у протидії протестним акціям (епізоди викрадення і тортур 21.01.2014 і події 18.02.2014) в Дарницькому райсуді Києва (вул.Севастопольська, 7/13).
Заходи до Дня захисту дітей
- 9:00 – спеціальний тур по Музею науки Малої академії наук для дітей соціально незахищених категорій (пр-т Академіка Глушкова, 1, ВДНГ, павільйон № 23, Музей науки Малої академії наук).
- 11:00 – святкування Дня захисту дітей в НДСЛ "Охматдит" (вул. Чорновола 28/1).
- 12:00 – заходи з прапорами від різних регіонів України на Пішохідному велосипедному мосту через Володимирський узвіз.
- 12:00 – футбольний матч "Пишаюся тобою" між вихованцями соціально-спортивних шкіл Фонду Реал Мадрид і зірками естради і кіно з футбольного клубу "Маестро" (коледж Сухомлинського №272, вул. Шептицького, 5а).
- 14:00 – відкриття виставки дитячих малюнків від фіналістів проекту "Малюємо разом" з України, Вірменії, Болгарії, Німеччини та Туреччини (Центр української культури і мистецтва, вул. Хорива, 19-В).
- 14:00 – відкриття вуличної виставки "Барви свободи. Майдан, мальований дітьми" в парку Шевченка біля пам'ятника Тарасу Шевченку.
Київ
- 10:00 – акція "Повернути Київську дитячу Академію мистецтв дітям!" за збереження Академії біля КМДА.
- 11:00 – засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики (вул. Хрещатик, 36, каб. 1017).
- 12:00 – пряма лінія з головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Ігорем Щербаком у Контактному центрі столиці. Дзвінки прийматимуться до 13:00 за телефоном 15-51.
- 13:00 – акція "Шкуродери повинні сидіти в тюрмі!" біля Київського апеляційного суду.
- 16:00 – відкриття виставки "Станіслав Дрокін – ДНК автора" художника-ювеліра світового рівня Станіслава Дрокіна (Музей історичних коштовностей України, вул. Лаврська, 9, корпус 12).
- Конкурс професійної майстерності серед сантехніків на базі Київського вищого професійного училища будівництва (вул. Болсуновських, 3/37).
Київська область
- 9:30 – відкриття XIV Міжнародного молочного конгресу за участю міністра аграрної політики Романа Лещенка і депутатів Верховної Ради, а також представників Світового банку (IFC) (KievExpoPlaza, вул. Амстердамська 1, с. Березівка, Макарівський р-н).
Одеса
- 15:00 – відкриття виставки "Нонконформісти", присвяченої руху одеських нонконформістів (вул. Пушкінська, 9, Одеський музей західного і східного мистецтва).
Херсонська область
- Навчання з силами і засобами протиповітряної оборони на державному випробувальному полігоні Збройних сил України в Скадовському районі Херсонської області.
За кордоном
Євросоюз
- Статистичне управління ЄС оприлюднить дані про безробіття у квітні.
- Статистичне управління ЄС оприлюднить попередні дані про зміну споживчих цін.
Ізраїль
- Прибуття старшого дипломата М. Ретні – виконувача обов'язків тимчасового голови посольства США в Єрусалимі.
Австрія
- Засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC) і міністрів країн ОПЕК і країн, що не входять в ОПЕК, за рівнями видобутку на серпень, а також в цілому до кінця року.