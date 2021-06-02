Сенатори США в Україні та похорон екс-глави зовнішньої розвідки – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 2 червня в Україні та за кордоном в одному місці

Під час візиту в Україну 2 червня сенатори від двох партій Конгресу США зустрінуться з Володимиром Зеленським, а на Байковому кладовищі поховають загиблого в Єгипті колишнього главу Служби зовнішньої розвідки Віктора Гвоздя.

Україна

12:30 – брифінг сенаторів Конгресу США Джин Шахін, Роба Портмана та Кріса Мерфі за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в ОПУ.

– брифінг сенаторів Конгресу США Джин Шахін, Роба Портмана та Кріса Мерфі за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в ОПУ. Завершення форуму "Україна 30. Освіта і наука". Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube.

Засідання Кабінету міністрів України.

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Верховна Рада

9:30 – брифінг народних депутатів щодо законопроєкту про легалізацію медичного канабісу біля Верховної Ради (вул. Михайла Грушевського, 5, 2-й під'їзд (центральний).

– брифінг народних депутатів щодо законопроєкту про легалізацію медичного канабісу біля Верховної Ради (вул. Михайла Грушевського, 5, 2-й під'їзд (центральний). 10:00 – пленарне засідання Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).

– пленарне засідання Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала). 14:15 – засідання Комітету ВР з питань свободи слова (вул. Грушевського, 26/1, готель "Київ", поверх 12).

– засідання Комітету ВР з питань свободи слова (вул. Грушевського, 26/1, готель "Київ", поверх 12). 14:15 – засідання Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики (вул. М. Грушевського, 18/2, зал №12).

– засідання Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики (вул. М. Грушевського, 18/2, зал №12). 14:30 – засідання Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

– засідання Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. 14:30 – засідання Комітету ВР з питань інтеграції України до Європейського Союзу (у форматі відеоконференції).

– засідання Комітету ВР з питань інтеграції України до Європейського Союзу (у форматі відеоконференції). 14:30 – засідання Комітету ВР з питань економічного розвитку (вул. Банкова 5-7, каб. 214).

– засідання Комітету ВР з питань економічного розвитку (вул. Банкова 5-7, каб. 214). 14:30 – засідання Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з трансляцією в прямому ефірі (вул. М. Грушевського, 18/2, зал № 11).

– засідання Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з трансляцією в прямому ефірі (вул. М. Грушевського, 18/2, зал № 11). 15:00 – засідання Комітету ВР з питань молоді та спорту (вул. Садова, 3а, кімн. 916).

– засідання Комітету ВР з питань молоді та спорту (вул. Садова, 3а, кімн. 916). 15:00 – засідання Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності (вул. Садова 3а, кабінет 727 (зал засідань).

– засідання Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності (вул. Садова 3а, кабінет 727 (зал засідань). 15:00 – засідання Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій (вул. Садова, 3а, комн.1316).

– засідання Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій (вул. Садова, 3а, комн.1316). 15:00 – засідання Комітету ВР з прав людини, деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій (у форматі відеоконференції).

– засідання Комітету ВР з прав людини, деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій (у форматі відеоконференції). 15:00 – засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування (у форматі відеоконференції).

– засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування (у форматі відеоконференції). 16:30 – засідання Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики (у форматі відеоконференції).

Суди

10:00 – засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а, каб. 504).

– засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а, каб. 504). 11:00 – засідання у справі про розстріл на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року у Святошинському райсуді Києва (вул. Якуба Коласа, 27а).

– засідання у справі про розстріл на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року у Святошинському райсуді Києва (вул. Якуба Коласа, 27а). 12:00 – засідання у справі Сергія Тамтури і Олександра Маринченка (спецрота київського "Беркута"), обвинувачених у вбивствах та інших злочинах, які привели до загибелі 49 людей, у Святошинському райсуді Києва (вул. Якуба Коласа, 27а).

Київ

10:00 – онлайн-прийом в Управлінні з питань реклами КМДАу форматі відеоконференції в ZOOM. Детальніше за посиланням.

– онлайн-прийом в Управлінні з питань реклами КМДАу форматі відеоконференції в ZOOM. Детальніше за посиланням. 11:00 – засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, сесійна зала).

– засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, сесійна зала). 11:00 – засідання постійної комісії Київської міської ради з питань освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту (вул. Хрещатик, 36, к.1017).

Похорон екс-глави Служби зовнішньої розвідки генерал-лейтенанта Віктора Гвоздя.

11:00-12:00 – прощання у Будинку офіцерів (вул. Грушевського, 30/1);

– прощання у Будинку офіцерів (вул. Грушевського, 30/1); 13:00 – поховання на Байковому кладовищі (вул. Байкова, 6);

– поховання на Байковому кладовищі (вул. Байкова, 6); 15:00 – поминальний обід у ресторані готелю "Київ" (вул. Грушевського, 26/1).

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