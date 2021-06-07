Зеленський на конференції з гібридних загроз і суд щодо МН17 у Гаазі – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 7 червня в Україні і за кордоном в одному місці

Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у міжнародній конференції щодо гібридних загроз демократії і форумі з екології, а в Гаазі розпочнеться розгляд по суті справи про збитий над Донбасом літак рейсу МН17.

Україна

10:30 – відкриття форуму "Україна 30. Екологія" за участю президента України Володимира Зеленського (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а). Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube.

Відкриття міжнародної конференції Democracy in Action: Zero Corruption Conference за участю президента України Володимира Зеленського з гібридних загроз демократії: дезінформації, корупції і правових війн (Галерея D12, вул. Десятинна 12). Програма на сайті.

11:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

13.00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у форматі відеоконференції (вул. Банкова, 6-8, к. 525).

9:15 – пресбрифінг на тему "Презентація громадської ветеранської організації "Брати по зброї" в УКМЦ (вул. Хрещатик, 2).

10:00 – пресбрифінг "Презентація експертної мережі Кримської платформи" в УКМЦ (вул. Хрещатик, 2).

10:30 – засідання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).

12:00 – пам'ятний захід у рамках проєкту вшанування від Музею Майдану "Дні народження Героїв Небесної Сотні" (Дзвін Гідності біля храму архістратига Михаїла і українських новомучеників, алея Героїв Небесної Сотні, 6, поблизу верхнього виходу зі станції метро "Хрещатик").

13:30 – презентація проєкту та запуск гарячої лінії підтримки батьків після пологів за участю віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 1). Захід транслюватиметься на YouTube.

14:00 – пресконференція "Чат-бот Лікуйся – боротьба з раком з безкоштовними медичними послугами" з презентацією інструменту, за допомогою якого пацієнти з онкологічними захворюваннями в доступній формі зможуть отримати необхідну інформацію щодо лікування (УКМЦ, вул. Хрещатик, 2) .

16:15 – засідання у справі про можливе розкрадання газу в НАК "Нафтогаз України" у Вищому антикорупційному суді (пр. Перемоги, 41).

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Одеса

11:00 – брифінг "Про стан протипожежного захисту об'єктів літнього відпочинку" директора Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської ОДА Сергія Готком (пр. Шевченка, 4, приймальня громадян, вхід через приймальню).

11:00 – прескава за участю начальника РВ ФДМУ по Одеській і Миколаївській областях Олександра Славського в регіональному відділенні Фонду держмайна України (вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх).

За кордоном

Нідерланди

У Схіпхолі продовжиться судове засідання у кримінальному процесі над обвинувачуваними у справі про збитий авіалайнер рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній".

Початок розгляду по суті справи про збитий авіалайнер рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" у Гаазькому окружному суді.

Страсбург, Франція

Пленарне засідання Європарламенту.

Засідання Комітету міністрів Ради Європи на тему дотримання прав людини.

Іспанія

VII міжнародний конгрес зі скрапленого природному газу – International LNG Congress в онлайн-форматі.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією