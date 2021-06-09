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Засідання ТКГ щодо Донбасу та Кулеба у Німеччині – анонси СЬОГОДНІ

9 червня 2021 7:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 9 червня в Україні і за кордоном в одному місці

На середу, 9 червня, заплановане чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, а глава МЗС України Дмитро Кулеба продовжить зустрічі у Німеччині.

Україна

  • Засідання Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі у форматі відеоконференції.
  • Візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Німеччину.
  • Засідання Кабінету міністрів України.
  • 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123, конференц-зал).
  • 10:00 – безстрокова мирна акція "Прочистіть ДАБІ" біля Офісу президента для привернення уваги до хаосу, корупції, злочинної діяльності у будівельній галузі (вул. Банкова, 11).
  • 10:30 – завершення форуму "Україна 30. Екологія" за участю віце-прем'єр-міністра з європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної. Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube.
  • 11:00 – акція протесту пенсіонерів силових структур, що вимагають повного перерахунку пенсій для ветеранів військової служби та правоохоронних органів, біля будівлі Кабінету міністрів України.
  • 33-тя Міжнародна агропромислова виставка "Агро-2021" (територія НК "Експоцентр України"(ВДНГ)).
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Верховна Рада

  • 10:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки (вул. Садова, 3а, к. 1224).
  • 10:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу у форматі відеоконференції.
  • 11:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності у форматі відеоконференції.
  • 12:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій (вул. Садова, 3а, к. 1316).
  • 14:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування у форматі відеоконференції.
  • 15:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики у форматі відеоконференції (вул. Садова, 3а, к. 1016).
  • Виїзне засідання в Івано-Франківську Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування.

Суди

  • 8:00 – засідання у справі колишнього керівника ДП "Укртелефільм" та інших осіб, обвинувачених у продажу майнових прав на нерухомість державного підприємства, у Вищому антикорупційному суді.
  • 10:00 – засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а, каб. 504).
  • 10:00 – засідання Третьою Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
  • 11:00 – засідання з розгляду апеляції на рішення Печерського районного суду про безальтернативний арешт колишнього народного депутата України Семена Семенченка, підозрюваного в причетності до створення незаконного воєнізованого збройного формування, в Київському апеляційному суді (вул. Солом'янська, 2а).

Київ

  • 10:00 – онлайн-прийом в Управлінні з питань реклами КМДА. Взяти участь можна особисто або через представника, повноваження якого оформлені в установленому порядку. Детальніше за посиланням.
  • 11:00 – засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та зв'язків з правоохоронними органами (вул. Хрещатик, 36, зал засідань 1017, 10-й поверх).
  • 11:00 – засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики (вул. Хрещатик, 36, 5-й поверх, зал засідань, к. 514)
  • 11:00 – засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами (вул. Хрещатик, 36, каб. 512).
  • 14:00 – засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу (вул. Хрещатик, 36, 10-й поверх, к. 1017).
  • 14:00 – засідання постійної комісії Київської міської ради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою (вул. Хрещатик, 36, каб. 514).
  • 13:00 – відкриття зірок українським спортсменам: плавцю Олегу Лісогору, біатлоністці Юлії Джимі, кікбоксеру Віктору Дорошенку на "Площі зірок" (пл. Спортивна, 1а).

Київська область

  • 12:30 – засідання у справі про викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка в Білоцерківському міськрайонному суді (Біла Церква, вул. Першотравнева, 4а).
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Одеса

  • 12:00 – брифінг першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Бориса Волошенкова (пр. Шевченка, 4, громадська приймальня).

Миколаївська область

В тренді
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  • 9-10 червня на Південно-Українській атомній електростанції відбудеться спільне з НАЕК "Енергоатом" планове протиаварійне тренування.

Донецька область

  • 14:00 – у Покровську почнеться акція на підтримку сімей зниклих без вісті (пл. Шибанкова, 11, міська рада). Додаткова інформація: nadiyemos@gmail.com або по тел. (099) 533-27-03, (050) 340-45-04.

За кордоном

Бухарест, Румунія

  • 11:30 – прес-конференція головного тренера національної збірної України з футболу Андрія Шевченка і одного з гравців команди в Українському медіацентрі, на території якого працюватимуть медіазона для ЗМІ та конференц-зал (готель Complex Silva, str. Petricani, 9A, Bucureşti, Romania).

Туреччина

  • Візит до Туреччини президента Киргизії Садіра Жапарова.
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Таджикистан

  • У Хатлонській області відбудеться узбецько-таджицький міжрегіональний форум.

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