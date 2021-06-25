Прес-конференція Разумкова і ЛГБТ-акція під Офісом президента – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 25 червня в Україні для читачів "Сьогодні".
Україна
- 10:00 – прес-конференція голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова на тему: "Парламентаризм. Конституція. Незалежність" (вул. Грушевського, 5, внутрішній дворик адміністративної будівлі).
- Тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін відвідає Маріупольський патрульний центр Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, огляне морський порт.
- 15:00 – візит Квін на будівництво військового містечка для дивізіону катерів і відділу спеціальних дій Морської охорони в Бердянську (вул. Макарова, причал №2).
- 11:00 – брифінг голови Держмитслужби Павла Рябікіна у приміщенні Київської митниці (вул. Вацлава Гавела, 8-А).
- 11:00 – прес-конференція з наркополітики в Україні. Трансляція (УНІАН, вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).
- 14:00 – міжнародний круглий стіл на тему "Гуманітарні наслідки наявності мін і вибухонебезпечних пристроїв на сході України". Захід пройде на онлайн-платформі Zoom (ідентифікатор: 812 4294 6293, код доступу: 305234) з прямою трансляцією на офіційному ютуб-каналі GDIP Media Center. Сторінка у Facebook .
Київ
- 11:00 – засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою (вул. Хрещатик, 36, 5-й поверх, каб. 514).
- 11:00 – перформанс-акція "Гайки української наркополітики" на Європейській площі у рамках Глобальної кампанії за зміну репресивної наркополітики "Підтримати, не карати" (Support. Do not Punish).
- 12:00 – онлайн прес-брифінг Київського міського голови Віталія Кличка про поточну ситуацію у столиці. Трансляція: сайт, YouTube, Facebook. Деталі.
- 16:00 – ЛГБТ-активісти проведуть під Офісом президента "Рейв проти насильства" на знак протесту проти насильства щодо спільноти і вимагатимуть ухвалення в Україні закону про посилення боротьби з дискримінацією. Деталі.
- 16:00 – відкриття фестивалю Moto Open Fest 2021 за участю "Бez обмеження", "Ляпіс-98", "Мачете", "Друга Ріка", "Скрябін & Юркеш", "Табула Раса", "Тартак", AS/DS TRIBUTE та інших в парку "Муромець". Подробиці: сайт, Facebook (локації заходів: парк "Муромець", спортивно-розважальний парк X-Park, Арка Дружби Народів, Труханів міст і острів).
- 21:30 – вікенд під відкритим небом у рамках 17-го фестивалю "Французька весна в Україні" в Маріїнському парку. У програмі джазовий концерт групи Ozma (сцена "Мушля", Паркова дорога, 3).
Миколаїв
- 11:00 – прес-конференція, приурочена до відкриття мобільного павільйону House of Europe за фінансової підтримки ЄС у Миколаєві (Соборна площа).