Конференція по Україні в Вільнюсі та мітинги під Кабміном і ОПУ – анонси СЬОГОДНІ

У Литві обговорять реформи в Україні, а ошукані інвестори банку "Аркада" прийдуть шукати правди у влади – та інші події

Володимир Зеленський у Вільнюсі та мітинг вкладників "Аркади" / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 7 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

Засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу в режимі відеоконференції.

Завершення форуму "Україна 30. Міжнародна політика" за участю першого віце-прем'єра – міністра економіки Олексія Любченка. Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а).

Засідання Кабінету міністрів України.

10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123).

– засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123). 10:00 – Всеукраїнський з'їзд територіальних громад України (вул. Вадима Гетьмана, 6, Mercure Конгрес Центр, зал "Спілберг", 5-й поверх).

– Всеукраїнський з'їзд територіальних громад України (вул. Вадима Гетьмана, 6, Mercure Конгрес Центр, зал "Спілберг", 5-й поверх). 15:00 – засідання Громадської ради при Державній інспекції ядерного регулювання України (вул. Арсенальна, 9/11, к. 523, 5 поверх).

Верховна Рада

10:00 – засідання Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

– засідання Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. 10:00 – засідання Комітету ВР з питань інтеграції України до Європейського Союзу (у форматі відеоконференції).

– засідання Комітету ВР з питань інтеграції України до Європейського Союзу (у форматі відеоконференції). 11:00 – засідання Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій (вул. Садова, 3а, к. 1316).

– засідання Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій (вул. Садова, 3а, к. 1316). 13:00 – засідання Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у форматі відеоконференції (вул. Банкова, 6-8, к. 525).

– засідання Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у форматі відеоконференції (вул. Банкова, 6-8, к. 525). 15:00 – слухання Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики проведе у форматі відеоконференції.

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Суди

9:30 – засідання в Дарницькому райсуді Києва у справі командира батальйону харківського "Беркуту" Владислава Лукаша, який звинувачується у перевищенні влади і службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (протистояння 01.12.2013 на вулиці Банковій у Києві – 67 постраждалих; 18.02.2014 – мирна хода у кріпосному провулку і на вулиці Інститутській – 107 постраждалих) (вул.Севастопольська, 7/13).

– засідання в Дарницькому райсуді Києва у справі командира батальйону харківського "Беркуту" Владислава Лукаша, який звинувачується у перевищенні влади і службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (протистояння 01.12.2013 на вулиці Банковій у Києві – 67 постраждалих; 18.02.2014 – мирна хода у кріпосному провулку і на вулиці Інститутській – 107 постраждалих) (вул.Севастопольська, 7/13). 10:00 – засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а, каб. 504).

– засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а, каб. 504). 10:00 – засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а).

– засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а). 10:30 – розгляд по суті справи Сергія Сивоха проти ветеранів російсько-української війни, представників Нацкорпусу Сергія Тамаріна, Олександра Волкова та Юрія Каплі у Печерському районному суді Києва. Трансляція (вул. Володимирська, 15).

– розгляд по суті справи Сергія Сивоха проти ветеранів російсько-української війни, представників Нацкорпусу Сергія Тамаріна, Олександра Волкова та Юрія Каплі у Печерському районному суді Києва. Трансляція (вул. Володимирська, 15). 11:00 – Шостий апеляційний адмінсуд розгляне скаргу на рішення ОАСК про скасування дисциплінарного стягнення у так званій "справі Шеремета" (вул. Московська, 8).

– Шостий апеляційний адмінсуд розгляне скаргу на рішення ОАСК про скасування дисциплінарного стягнення у так званій "справі Шеремета" (вул. Московська, 8). 11:00 – засідання у справі про розстріл на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року в Святошинському райсуді Києва (вул. Якуба Коласа, 27а).

– засідання у справі про розстріл на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року в Святошинському райсуді Києва (вул. Якуба Коласа, 27а). 14:00 – засідання зі зміни запобіжного заходу для Семена Семенченка у зв'язку з нововиявленими обставинами в Печерському райсуді Києва (вул. Володимирська, 15).

– засідання зі зміни запобіжного заходу для Семена Семенченка у зв'язку з нововиявленими обставинами в Печерському райсуді Києва (вул. Володимирська, 15). 14:30 – засідання у справі з обвинувачення Юрія Крисіна у протидії протестним акціям (епізоди викрадення і тортур 21.01.2014 і події 18.02.2014) у Дарницькому райсуді Києва (вул. Севастопольська, 7/13).

– засідання у справі з обвинувачення Юрія Крисіна у протидії протестним акціям (епізоди викрадення і тортур 21.01.2014 і події 18.02.2014) у Дарницькому райсуді Києва (вул. Севастопольська, 7/13). 17:00 – засідання у справі про викрадення і вбивство Василя Сергієнка в Подільському райсуді Києва (вул. Хорива, 21).

Київ

9:00 – авто- та піший мітинг інвесторів банку "Аркада" з перекриттям урядового кварталу – безстрокова парковка колон починаючи від Маріїнського парку і до Кабінету міністрів. Збір учасників пішої колони біля будівлі Кабміну:

– авто- та піший мітинг інвесторів банку "Аркада" з перекриттям урядового кварталу – безстрокова парковка колон починаючи від Маріїнського парку і до Кабінету міністрів. Збір учасників пішої колони біля будівлі Кабміну: 9:30 – мітинг під стінами Кабміну.

– мітинг під стінами Кабміну. 11:00 – рух пішої колони до Офісу президента України на вул. Банкову.

– рух пішої колони до Офісу президента України на вул. Банкову. 11:30 – безстроковий мітинг під стінами Офісу президента України.

– безстроковий мітинг під стінами Офісу президента України. 10:00 – онлайн-прийом в Управлінні з питань реклами КМДА з використанням технології відеоконференцій ZOOM. Деталі.

– онлайн-прийом в Управлінні з питань реклами КМДА з використанням технології відеоконференцій ZOOM. Деталі. 10:00 – публічні обговорення представлених киянами ідей і пропозицій у рамках розробки Стратегії розвитку Києва до 2035 року (вул. Володимирська, 51-Б, Центр публічної комунікації та інформації). Трансляція: сайт, YouTube.

– публічні обговорення представлених киянами ідей і пропозицій у рамках розробки Стратегії розвитку Києва до 2035 року (вул. Володимирська, 51-Б, Центр публічної комунікації та інформації). Трансляція: сайт, YouTube. 11:00 – засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та зв'язків з правоохоронними органами (вул. Хрещатик, 36, зал засідань 514, 5-й поверх).

– засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та зв'язків з правоохоронними органами (вул. Хрещатик, 36, зал засідань 514, 5-й поверх). 11:00 – засідання Постійної комісії Київради з питань освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту (вул. Хрещатик, 36, 10-й поверх, к.1017).

– засідання Постійної комісії Київради з питань освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту (вул. Хрещатик, 36, 10-й поверх, к.1017). 11:00 – профілактичний рейд на воді столичними рятувальниками. Водолази-рятувальники продемонструють методи порятунку потопаючих і покажуть, як правильно надавати потерпілому першу домедичну допомогу (острів Гідропарк, Венеціанська протока біля Дитячого пляжу).

– профілактичний рейд на воді столичними рятувальниками. Водолази-рятувальники продемонструють методи порятунку потопаючих і покажуть, як правильно надавати потерпілому першу домедичну допомогу (острів Гідропарк, Венеціанська протока біля Дитячого пляжу). 11:00 – акція "Ні фальсифікації "справи Шеремета" біля будівлі Шостого апеляційного адміністративного суду. Деталі (вул. Московська, 8).

– акція "Ні фальсифікації "справи Шеремета" біля будівлі Шостого апеляційного адміністративного суду. Деталі (вул. Московська, 8). 14:00 – засідання Постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу (вул. Хрещатик, 36, 5-й поверх, к. 514).

– засідання Постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу (вул. Хрещатик, 36, 5-й поверх, к. 514). 14:00 – засідання Постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою (вул. Хрещатик, 36, каб.1017).

Житомир

Виїзне засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування випадків і причин порушення прав дитини при здійсненні децентралізації повноважень з питань охорони дитинства, реформування системи закладів інституційного догляду та виховання, реалізації права дитини на сімейне виховання та усиновлення, розвитку (модернізації) соціальних послуг у Житомирській області. Після засідання близько 18:30 відбудеться прес-брифінг у холі Житомирської ОДА.

За кордоном

Литва

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7-8 липня у Вільнюсі відбудеться 4-та Міжнародна конференція з питань реформ в Україні – #UkraineReformConference2021: програма, деталі.

9:30-11:30 – відкриття сесії за участю президентів Литовської Республіки Гітанаса Науседи і України Володимира Зеленського.

– відкриття сесії за участю президентів Литовської Республіки Гітанаса Науседи і України Володимира Зеленського. 12:00-13:30 – панельна сесія 1. "Порядок денний ЄС-Україна: інтеграція як драйвер трансформацій" за участю заступника прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука, глави Мін'юсту Дениса Малюськи, комісара Євросоюзу з питань сусідства та розширення Олівера Вархелі.

– панельна сесія 1. "Порядок денний ЄС-Україна: інтеграція як драйвер трансформацій" за участю заступника прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука, глави Мін'юсту Дениса Малюськи, комісара Євросоюзу з питань сусідства та розширення Олівера Вархелі. 15:00-16:30 – панельна сесія 2. "Реформи сектору безпеки і оборони" за участю міністра оборони України Андрія Тарана, керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Поліни Лисенко, заступника помічника державного секретаря США Джорджа Кенті, голови Представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса.

Казахстан

У Нур-Султані 7-8 липня пройдуть переговори щодо ситуації в Сирії в "астанинському форматі".

Велика Британія

У Лондоні відбудеться півфінальний матч Євро-2020 між збірними з футболу Англії та Данії.

Німеччина