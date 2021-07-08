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Завершення конференції у Вільнюсі і суд по Медведчуку – анонси СЬОГОДНІ

8 липня 2021 7:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Литві пройде другий день конференції з реформ в України за участю вищих осіб, а в Києві суд розгляне запобіжний захід куму Путіна – та інші події

Конференція у Вільнюсі та Віктор Медведчук / колаж "Сьогодні"

Конференція у Вільнюсі та Віктор Медведчук / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 8 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

  • 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123).
  • 10:30 – засідання Комітету з питань екологічної політики та природокористування в режимі відеоконференції, на якому буде заслухано річний звіт голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Суди

  • 9:30 – судове засідання з розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу у справі Віктора Медведчука в Печерському райсуді Києва.
  • 9:45 – судове засідання з розгляду обвинувальних актів, спрямованих до суду в порядку спеціального досудового розслідування стосовно депутатів Севастопольської міської ради VI скликання (державна зрада), в Дарницькому районному суді Києва.
  • 10:15 – судове засідання з розгляду обвинувальних актів, спрямованих до суду в порядку спеціального досудового розслідування стосовно колишніх суддів і прокурора за ч.1 ст.111 КК України (державна зрада), в Дарницькому районному суді Києва.
  • 12:30 – судове засідання з розгляду обвинувальних актів, спрямованих до суду в порядку спеціального досудового розслідування стосовно колишніх суддів і прокурора за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) в Святошинському районному суді Києва.
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Київ

  • 10:00 – пленарне засідання II сесії Київської міської ради IX скликання (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх).
  • 10:00 – продовження публічних обговорень представлених киянами ідей і пропозицій у рамках розробки Стратегії розвитку Києва до 2035 року (вул. Володимирська, 51-Б, Центр публічної комунікації та інформації). Трансляція: сайт, YouTube.
  • 10:00 – відкриття першої в Києві кімнати, дружньої до дітей, які постраждали від домашнього насильства або стали його свідками, на базі Центру сім'ї Дарницького району (пров. Ігоря Качуровського, 1).
  • 13:00 – засідання постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики (вул. Хрещатик, 36, 5-й поверх, зал засідань).
  • 13:00 – засідання постійної комісії Київської міської ради з питань цифрової трансформації і адміністративних послуг (вул. Хрещатик, 36).
  • 15:00 – відкриття "Академії Гостинності" і навчання в рамках пілотного проекту "Академія Гостинності" з підготовки добровільних помічників сфери туризму і гостинності міста Києва. Організатор: Управління туризму та промоцій КМДА (вул. Хрещатик, 27-а, ГО "Київський прес-клуб").

Київська область

  • 11:00 – у селі Велика Олександрівка Бориспільського району розпочнеться реєстрація національного рекорду: найбільший герб України, створений на полі за допомогою інноваційних технологій. Герб України на площі 60 000 кв. м висіяли на полігоні аграрних інновацій DigitalField за допомогою технологій точного землеробства (AgriLab, вул. Броварська, 2).

За кордоном

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У Вільнюсі завершиться 4-та Міжнародна конференція з питань реформ в Україні – #UkraineReformConference2021: програма, деталі.

  • 10:00-12:00 – відкриття засідання "Порядок денний реформ в Україні до 2030 року" за участю голови Сейму Литви Вікторії Чмиліте-Нільсен, прем'єр-міністра Литви Інгрід Шимоніте, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
  • 12:30-14:00 – панельна сесія 1. "Ділове середовище та інвестиційний клімат" за участю міністра енергетики України Германа Галущенка, міністра навколишнього середовища України Романа Абрамовського, глави Національного банку України Кирила Шевченка.
  • 15: 00-16:30 – панельна сесія 2. "Добре управління – підвищення ефективності та професіоналізму" за участю міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, міністра Кабінету міністрів Олега Немчинова, постійного координатора ООН в Україні Осната Лубрані.
  • 16:30-16:45 – заключне слово міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, глави МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса і віце-президента Швейцарської Конфедерації, глави Федерального департаменту закордонних справ Ігнаціо Кассіса.
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Японія

  • Переговори з організаційних питань щодо проведення Олімпіади.

ООН

  • ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН) опублікує щомісячний індекс продовольчих цін.

ОЕСР

  • ОЕСР опублікує дані про рівень безробіття у країнах, які входять у організацію, за травень.

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