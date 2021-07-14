Розгляд відставки Авакова комітетом ВР і всеукраїнський протест ветеранів МВС – анонси СЬОГОДНІ

Арсен Аваков і протест ветеранів-силовиків / колаж "Сьогодні"
Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 13 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- 9:30 – всеукраїнська масова акція протесту ветеранів – пенсіонерів усіх силових структур зі столиці та регіонів, які вимагають негайного перерахунку пенсій, біля Верховної Ради. Аналогічні ветеранські заходи відбудуться і в обласних центрах.
- 10:30 – завершення форуму "Україна 30. Гуманітарна політика". Тема дня: "Мова. Корінні народи України". Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", Паркова дорога, 16а).
- 11:00 – всеукраїнська масова акція протесту ветеранів – пенсіонерів силових структур продовжиться перед будівлею уряду.
- Засідання Кабінету міністрів України.
- 12:00 – засідання Ради щодо державної підтримки кінематографії в онлайн-режимі (вул. Лаврська, 10).
- 13:30 – акція "Цирк – це в'язниця і щоденні тортури" на підтримку зоозахисних законопроєктів №5366, №5406 і №5302 біля Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики (вул. Шовковична, 4).
- 12-й Міжнародний Український енергетичний форум Інституту Адама Сміта (14-16 липня) у КВЦ "Парковий". Деталі.
- Тренінги з безпеки для журналістів і фрілансерів, які висвітлюють події в зонах бойових дій (14-16 липня) у конференц-залі і на полігоні, де учасники відпрацюють засвоєні навички та пройдуть стрес-тести. Деталі.
Верховна Рада
- 10:00 – пленарне засідання Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).
- 12:00 – брифінги представників депутатських фракцій і груп Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).
- 14:15 – засідання Комітету з питань свободи слова (вул. Грушевського, 26/1, поверх 12, готель "Київ").
- 14:30-15:00 – засідання комітетів Верховної Ради.
- 15:00 – засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності, на якому розглянуть заяву про відставку глави МВС Арсена Авакова (вул. Садова, 3а, кабінет 727).
Суди
- 10:00 – Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду продовжить розгляд позову Олександра Тупицького щодо оскарження указу президента України від 27 березня 2021 №124/2021 про призначення позивача суддею Конституційного суду.
- 10:00 – засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а, каб. 504).
- 10:00 – засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
- 14:00 – Київський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу на виправдувальний вирок догхантеру Святогору (вул. Солом'янська, 2а).
Київ
- 10:00 – засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, сесійна зала).
- 10:00 – онлайн-прийом в Управлінні з питань реклами КМДА з використанням технології відеоконференцій ZOOM. Деталі.
- 11:00 – засідання постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики (вул. Хрещатик, 36, 10-й поверх, к. 1017).
- 11:00 – мітинг навпроти посольства Куби в Києві – акція солідарності з кубинським народом (Бехтерівський пров., 5).
- 14:00 – засідання постійної комісії Київської міської ради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою (вул. Хрещатик, 36, каб.1017).
Кривий Ріг
- 11:00 – нарада з проблеми скидання стічних вод зі ставка-накопичувача балки Свистунова в річку Інгулець за участю представників Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів та інших иіністерств і відомств (Офіс Державної екологічної інспекції, вул. Героїв АТО, 92).
Херсонська область
- 11:45 – брифінг на тему "Окупаційна влада порушує ваші права в Криму? Як захиститися від протиправних дій окупантів" на КПВВ "Каланчак". Деталі.
За кордоном
Євросоюз
- Європейська комісія представить пакет законопроєктів про клімат, зокрема механізм транскордонного вуглецевого регулювання.
США
- Федеральна резервна система США опублікує регіональний економічний огляд Beige Book.
- Міністерство енергетики США опублікує щотижневий звіт про комерційні запаси нафти, бензину та дистилятів у країні.