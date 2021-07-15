Акції під Верховною Радою і зустріч Байдена з Меркель- анонси СЬОГОДНІ

Акція під Радою та Ангела Меркель із Джо Байденом / колаж "Сьогодні"
Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 15 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- Візит в Україну (15-18 липня) заступника міністра закордонних справ Республіки Польща Марціна Пшидача. Заплановані зустрічі із заступник міністра Василем Боднаром у МЗС і заступником керівника Офісу президента України Андрієм Сибігою.
- 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
- 12:00 – зустріч зі спортсменами Національної збірної України з боксу, які представлятимуть нашу країну на XXXII літніх Олімпійських іграх у Токіо (Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", Столичне шосе, 19).
- 14:00 – презентація загальнонаціонального опитування "Безпека в інтернеті", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у 903 населених пунктах ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 1). Трансляція.
- 15:30 – акція "Не дамо продати мову" біля Верховної Ради. Деталі.
- 15:30 – акція на підтримку екологічних законодавчих ініціатив – законопроєктів: №3091 (про державний екологічний контроль), №4167 (про зменшення промислового забруднення) і №4461 (про Смарагдову мережу). Деталі.
- 12-й Міжнародний Український енергетичний форум у КВЦ "Парковий".
Верховна Рада
- 10:00 – пленарне засідання Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).
- 12:00 – брифінги представників депутатських фракцій і груп Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).
- 12:00 – засідання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань правового статусу ветеранів війни (у форматі відеоконференції на платформі ZOOM).
- 15:00 – брифінги народних депутатів України (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).
- 16:00 – позачергове пленарне засідання Верховної Ради.
Суди
- 9:00 – засідання у справі колишнього глави і члена Рахункової палати і його племінника, обвинувачених у заволодінні державним майном, у Вищому антикорупційному суді.
- 9:30 – Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду продовжить розгляд позову ТОВ "Партнер ТВ" щодо оскарження указу президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021, згідно з яким застосовані санкції до позивача.
Київ
- 19:00 – відкриття 10-го ювілейного фестивалю "Тиждень австрійського кіно" у кінотеатрі "Жовтень".
Львів
- 14:00 – акція "Україно, МИ Є!" на підтримку сімей зниклих без вісті (площа Ринок, 1).
Донецька область
- Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент відвідає Краматорськ і Слов'янськ (15-16 липня).
За кордоном
Вашингтон, США
- Зустріч президента США Джо Байден з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
- Глава Федеральної резервної системи США Джером Павелл представить піврічну доповідь про стан американської економіки у банківському комітеті Сенату.
Ташкент, Узбекистан
- Міжнародна конференція високого рівня "Центральна і Південна Азія: регіональна взаємопов'язаність. Виклики та можливості" (15-16 липня) за участю верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля
ОПЕК
- Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) опублікує щомісячний звіт щодо нафтового ринку.