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Акції під Верховною Радою і зустріч Байдена з Меркель- анонси СЬОГОДНІ

15 липня 2021 7:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У четвер під українським парламентом зберуться відразу дві акції, а в Вашингтоні запланована зустріч президента США з канцлером Німеччини – та інші події

Акція під Радою та Ангела Меркель із Джо Байденом / колаж "Сьогодні"

Акція під Радою та Ангела Меркель із Джо Байденом / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 15 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

  • Візит в Україну (15-18 липня) заступника міністра закордонних справ Республіки Польща Марціна Пшидача. Заплановані зустрічі із заступник міністра Василем Боднаром у МЗС і заступником керівника Офісу президента України Андрієм Сибігою.
  • 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
  • 12:00 – зустріч зі спортсменами Національної збірної України з боксу, які представлятимуть нашу країну на XXXII літніх Олімпійських іграх у Токіо (Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", Столичне шосе, 19).
  • 14:00 – презентація загальнонаціонального опитування "Безпека в інтернеті", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у 903 населених пунктах ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 1). Трансляція.
  • 15:30 – акція "Не дамо продати мову" біля Верховної Ради. Деталі.
  • 15:30 – акція на підтримку екологічних законодавчих ініціатив – законопроєктів: №3091 (про державний екологічний контроль), №4167 (про зменшення промислового забруднення) і №4461 (про Смарагдову мережу). Деталі.
  • 12-й Міжнародний Український енергетичний форум у КВЦ "Парковий".
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Верховна Рада

  • 10:00 – пленарне засідання Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).
  • 12:00 – брифінги представників депутатських фракцій і груп Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).
  • 12:00 – засідання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань правового статусу ветеранів війни (у форматі відеоконференції на платформі ZOOM).
  • 15:00 – брифінги народних депутатів України (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).
  • 16:00 – позачергове пленарне засідання Верховної Ради.

Суди

  • 9:00 – засідання у справі колишнього глави і члена Рахункової палати і його племінника, обвинувачених у заволодінні державним майном, у Вищому антикорупційному суді.
  • 9:30 – Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду продовжить розгляд позову ТОВ "Партнер ТВ" щодо оскарження указу президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021, згідно з яким застосовані санкції до позивача.

Київ

  • 19:00 – відкриття 10-го ювілейного фестивалю "Тиждень австрійського кіно" у кінотеатрі "Жовтень".

Львів

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  • 14:00 – акція "Україно, МИ Є!" на підтримку сімей зниклих без вісті (площа Ринок, 1).
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Донецька область

  • Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент відвідає Краматорськ і Слов'янськ (15-16 липня).

За кордоном

Вашингтон, США

  • Зустріч президента США Джо Байден з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
  • Глава Федеральної резервної системи США Джером Павелл представить піврічну доповідь про стан американської економіки у банківському комітеті Сенату.

Ташкент, Узбекистан

  • Міжнародна конференція високого рівня "Центральна і Південна Азія: регіональна взаємопов'язаність. Виклики та можливості" (15-16 липня) за участю верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля

ОПЕК

  • Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) опублікує щомісячний звіт щодо нафтового ринку.

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