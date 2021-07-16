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Засідання РНБО і відкриття Ейфелевої вежі – анонси СЬОГОДНІ

16 липня 2021 7:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У п'ятницю вже традиційно збереться Рада нацбезпеки, а головну паризьку пам'ятку відкриють для відвідувачів – та інші події

РНБО та черга біля Ейфелевої вежі/колаж "Сьогодні"

РНБО та черга біля Ейфелевої вежі/колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 16 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

  • 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123).
  • 12:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (вул. Хрещатик, 22, к. 633). Трансляція.
  • 15:30 – пресбрифінг Національної комісії зі стандартів державної мови на тему: "Іспит на рівень володіння державною мовою розпочався!" за участю голови Нацкомісії зі стандартів державної мови Орисі Демської ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16). Трансляція.
  • 12-й Міжнародний Український енергетичний форум Інституту Адама Сміта у КВЦ "Парковий" – "Фокус-день електроенергії".
  • Засідання Ради національної безпеки і оборони України.
  • 18:00 – брифінг за результатами засідання РНБО (пресцентр Офісу президента України, вул. Банкова, 11).
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Верховна Рада

  • 8:30 – засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
  • 10:00 – пленарне засідання Верховної Ради. Година запитань до уряду (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).
  • 12:00 – брифінги представників депутатських фракцій і груп (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).
  • 12:30 – організаційне засідання депутатської групи з міжпарламентських зв'язків із Новою Зеландією (вул. Грушевського, 5, кулуари 3-го поверху).

Одеса

  • Форум "Ефективна промисловість для обороноздатності" (16-17 липня), організований Укроборонпромом спільно з Львівським форумом з безпеки, за підтримки Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів, Фонду Ганса Зайделя в Україні, представництва НАТО в Україні та Незалежної антикорупційної комісії.

Черкаси

  • XXIV чемпіонат України та ХІ чемпіонат світу з багатоборства тілоохоронців (16-20 липня).

Черкаська область

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  • 8:30 – завершення міжнародних змагань малих тактичних груп з прикладного багатоборства "Турнір Державної прикордонної служби України пам'яті Василя Полякова" у Головному центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби України імені генерал-майора Ігоря Момота.

За кордоном

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Франція

  • У Парижі відкриється для відвідувачів Ейфелева вежа, зачинена через пандемію з 29 жовтня минулого року.

Євросоюз

  • Європейська асоціація виробників автомобілів (ACEA) оприлюднить дані про реєстрацію нових автомобілів у Євросоюзі у червні.

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