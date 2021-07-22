Візит глави МЗС Угорщини в Україну і акція проти агентів РФ біля Офісу президента – анонси СЬОГОДНІ

Петер Сіярто та акція біля Офісу президента / колаж "Сьогодні"
Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 22 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- Візит в Україну глави Комітету міністрів Ради Європи, міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.
- 10:05 – спільна прес-конференція голови МЗС України Дмитра Кулеби і Петера Сіярто. Трансляція.
- 9:00 – форум "Ветерани. Бізнес. Нові можливості". Програма (Veteran Hub, вул. Іллєнка, 42, телецентр "Олівець", 20 поверх).
- 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
- 10:30 – засідання у справі Семена Семенченка у Солом'янському райсуді Києва (вул. Максима Кривоноса, 25).
- 11:00 – розгляд скарги командира батальйону "Миротворець" (2014 року) Андрія Тетерука на бездіяльність ДБР, яка не відкрила провадження стосовно президента України Володимира Зеленського, в Шевченківському районному суді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).
- 11:00 – прес-конференція, присвячена 12-му Одеському міжнародному кінофестивалю, який пройде з 14 по 21 серпня в Одесі (кінотеатр "Оскар", пл. Спортивна, 1а, 7-й поверх, VIP-зал).
- 12:00 – міжнародний круглий стіл: "Міжнародна медіаплатформа Україна – Азербайджан". Трансляція (УНІАН, Київ, вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).
- 12:00 – Кримськотатарський ресурсний центр представить аналіз порушень прав людини в окупованому Криму за I півріччя 2021 року в УКМЦ (вул. Хрещатик, 2).
- 12:00 – акція "Російську агентуру – геть з України!" біля будівлі Офісу президента. Активісти передадуть вимоги до президента з боротьби з російськими олігархами в Україні. У рамках акції відбудеться інсталяція #чемоданвокзалросія (вул. Банкова, 3).
- Дебати у справі колишнього заступника керівника "Харківобленерго" і директора КП "Харківводоканал", підозрюваних у зловживанні службовим становищем, у Вищому антикорупційному суді (ВАКС). Заплановано виступ сторони захисту.
Київ
В трендіВізит глави МЗС Угорщини в Україну і акція проти агентів РФ біля Офісу президента – анонси СЬОГОДНІ
- 9:45 – засідання Постійної комісія Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції (вул. Хрещатик, 36, 10-й поверх, к. 1017).
- 10:00 – пленарне засідання II сесії Київської міської ради IX скликання (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх).
- 10:00 – акція протесту "Малий бізнес проти МАФії Кличка" (центр міста (КМДА, ОПУ). Деталі.
- 10:00 – прес-брифінг "Квіти України: Нова надія" в УКМЦ. Спікери: архітектори та учасники ініціативної групи "Зберегти Квіти України", експерт з порушення будівельних норм (вул. Хрещатик, 2).
За кордоном
- Засідання Європейського центрального банку і прес-конференція його голови Крістін Лагард, на якій буде оголошено рівень процентних ставок на найближчий час.