Форум з децентралізації і суд щодо екс-мера Слов'янська Штепи – анонси СЬОГОДНІ

У четвер у Києві завершиться форум "Україна 30. Децентралізація", а в Харкові відбудеться чергове засідання у справі Нелі Штепи – та інші події

Володимир Зеленський на "Україна 30. Децентралізація" і Неля Штепа на суді / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 29 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

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Завершення форуму "Україна 30. Децентралізація". Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube.

15:00 – президент Володимир Зеленський візьме участь у спільному засіданні президії Конгресу місцевих і регіональних влад при главі держави і Національної ради реформ (КВЦ "Парковий", Паркова дорога, 16а).

09:00 – захід "Івано-Франківська та Донецька області будують мости для співпраці" за участю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, голів ОДА обох областей та представників міжнародних фінансових донорів (вул. Госпітальна, 12, готель "Президент", зал "Європейський").

10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).

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10:00 – засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби (НАДС, каб. 327, вул. Прорізна, 15).

10:00 – онлайн-брифінг про старт тендерів проєкту "Інтернет-субвенція" і забезпечення сіл інтернетом з участю представників Мінцифри.

10:00 – міжнародний форум "Ягоди 2021 UA" – Технології, інвестиції, маркетинг "(ТПП України, вул. Велика Житомирська, 33).

11:00 – засідання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в онлайн-режимі з використанням відеоконференції Zoom. Спостерігати за перебігом засідання можна на сайті Національної ради, її сторінці у Facebook і на YouTube.

12:00 – онлайн-засідання Ради щодо державної підтримки кінематографії (вул. Лаврська, 10).

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12:00 – соціально-інформаційна акція "#ПрацюйБезпечно" до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми. Кожен відвідувач акції зможе поспілкуватися з фахівцями з протидії торгівлі людьми, відвідати тематичну фотозону "Людина – не товар" і дізнатися про безпечне працевлаштування, зокрема за кордоном (вул. Перемоги, 47, станція метро "Шулявська").

12:30 – оголошення рекорду українського мандрівника Костянтина Ліорека з найбільшої кількості країн, які він відвідав під час пандемії коронавірусу (Klitschko Expo, вул. Велика Васильківська, 55).

14:00 – онлайн-засідання Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України з розгляду питання "Про результати державної експертизи звіту з аналізу безпеки експлуатації комплексу конфайнменту та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС".

16:30 – засідання з розгляду клопотання слідчого Управління Майдану ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Віктора Януковича в організації насильницьких злочинів проти учасників мирної акції протесту на Майдані в 2013-2014 роках (вул. Володимирська, 15 ).

Харків

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Засідання у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи в Орджонікідзевському райсуді Харкова.

За кордоном

Євросоюз

Європейська комісія опублікує зведений індекс ділової і споживчої довіри до економіки єврозони у липні.

США

Президент США Джо Байден оголосить про вимогу для співробітників всіх федеральних відомств, зокрема контрактників, вакцинуватися від COVID-19 або здавати регулярно ПЛР-тести.