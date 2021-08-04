Русский
$ 26,84
31,89
  1. Новини України

Засідання Кабміну і суд щодо Чауса – анонси СЬОГОДНІ

4 серпня 2021 7:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

На середу заплановане чергове засідання Кабінету міністрів України, а в Києві знову спробують обрати запобіжний захід судді-хабарнику

Денис Шмигаль проведе засідання Кабміну, а Миколі Чаусу оберуть запобіжний захід / колаж "Сьогодні"

Денис Шмигаль проведе засідання Кабміну, а Миколі Чаусу оберуть запобіжний захід / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 4 серпня в Україні і світі для читачів "Сьогодні".

Україна

  • Засідання Кабінету міністрів України.
  • 10:30 – завершення форуму "Україна 30. Імідж України". Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а).
Реклама

Суди

  • 9:30 – засідання Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду за позовом Міжнародної комерційної компанії EVIRER LTD (ОАЕ), яка оскаржує указ президента України від 19 лютого 2021 року про санкції.
  • 10:00 – засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а, каб. 504).
  • 10:00 – засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
  • 10:00 – підготовче засідання Окружного адміністративного суду Києва за позовом голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка до Національного агентства із запобігання корупції щодо скасування його розпорядження (вул. Болбочана, 8, кор. 1).
  • 14:00 – засідання Вищого антикорупційного суду за клопотанням НАБУ про запобіжний захід екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу.
  • 15:30 – підготовче засідання у справі за обвинуваченням екс-глави Конституційного суду Олександра Тупицького у дачі неправдивих свідчень і підкупі свідка у Подільському районному суді Києва.
  • 16:00 – розгляд у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду позову Віктора Медведчука, в якому він оскаржує указ президента України від 19 лютого 2021 року про запровадження проти нього санкцій.

Київ

В тренді
Засідання Кабміну і суд щодо Чауса – анонси СЬОГОДНІ
Денис Шмигаль проведе засідання Кабміну, а Миколі Чаусу оберуть запобіжний захід / колаж "Сьогодні"
  • 11:00 – презентація 31-ї мініскульптури проєкту "Шукай!" (вул. Володимирська 2, Національний музей історії України).
  • 19:00 – екскурсія "Хрещатик Антикорупційний" від Команди Київських антикорупційних турів. Реєстрація. Зареєстровані учасники отримають лист з деталями місця зустрічі.
  • Київський міжнародний фестиваль короткометражного кіно KISFF2021 (4-8 серпня) у кінотеатрі "Київська Русь". Деталі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україну увірветься похолодання: де спаде спека і кому не пощастить з грозами
В Україну увірветься похолодання: де спаде спека і кому не пощастить з грозамиУкраїна
Літо на цьому завершиться: народний синоптик дав прогноз на День Незалежності
Літо на цьому завершиться: народний синоптик дав прогноз на День НезалежностіУкраїна
Долар і євро знову розвернулися – офіційний курс
Долар і євро знову розвернулися – офіційний курсФінанси
Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)
Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)Україна
Нещеплених від COVID-19 не пустять на роботу? Що чекає на українців
Нещеплених від COVID-19 не пустять на роботу? Що чекає на українцівУкраїна
В Україні оголошено штормове попередження: де зіпсується погода
В Україні оголошено штормове попередження: де зіпсується погодаУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти