У Києві пройде чемпіонат світу з міні-футболу, а ОПЕК опублікує звіт щодо нафти – анонси СЬОГОДНІ

У четвер у столиці України почнуться міжнародні змагання з міні-футболу серед жінок, а ОПЕК і США опублікують дані щодо ринку нафти