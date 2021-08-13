Брифінг Кулеби і зустріч Маска з наситупником Меркель – анонси СЬОГОДНІ

Глава МЗС України виступить щодо актуальних питань міжнародного порядку денного, а глава Tesla зустрінеться зі ймовірним канцлером Німеччини, – та інші події