Підсумки вступної кампанії та відкриття Сорочинського ярмарку – анонси СЬОГОДНІ

Глава Міносвіти проведе брифінг за попередніми підсумками вступної кампанії у 2021 році, а під Полтавою відкриється знаменитий ярмарок

Сергій Шкарлет підіб'є підсумки вступної кампанії, а в Сорочинцях відкриється ярмарок / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 17 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).

– засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а). 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (вул. Хрещатик, 22, к. 633). Трансляція.

– засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (вул. Хрещатик, 22, к. 633). Трансляція. 11:00 – розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета в Шевченківському районному суді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).

– розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета в Шевченківському районному суді Києва (вул. Дегтярівська, 31а). 13:30 – онлайн-брифінг "Попередні підсумки вступної кампанії 2021" за участю міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Трансляція: Youtube і Facebook.

– онлайн-брифінг "Попередні підсумки вступної кампанії 2021" за участю міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Трансляція: Youtube і Facebook. 16:00 – підписання меморандуму між Міністерством культури і інформаційної політики, Державним агентством розвитку туризму і медіасервісом MEGOGO для роботи над створенням 30 аудіогідів українськими культурними центрами англійською та українською мовами (вул. Грушевського, 5а, Маріїнський палац).

– підписання меморандуму між Міністерством культури і інформаційної політики, Державним агентством розвитку туризму і медіасервісом MEGOGO для роботи над створенням 30 аудіогідів українськими культурними центрами англійською та українською мовами (вул. Грушевського, 5а, Маріїнський палац). Голосування за проекти Громадського бюджету на 2022 рік.

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Київ

11:00 – безкоштовна екскурсія від Національного музею Революції Гідності. Маршрут стартує від однієї з "фортець" протестувальників – Будинку профспілок. Збір в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану (Майдан Незалежності, 18/2, Будинок профспілок). Реєстрація за посиланням.

– безкоштовна екскурсія від Національного музею Революції Гідності. Маршрут стартує від однієї з "фортець" протестувальників – Будинку профспілок. Збір в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану (Майдан Незалежності, 18/2, Будинок профспілок). Реєстрація за посиланням. 12:00 – "пряма лінія" директора Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олени Фіданян у контакт-центрі Києва. Дзвінки від жителів будуть прийматися до 13:00 за телефоном 15-51.

– "пряма лінія" директора Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олени Фіданян у контакт-центрі Києва. Дзвінки від жителів будуть прийматися до 13:00 за телефоном 15-51. 16:00 – відкриття виставки "Скіфське золото" у рамках заходів, приурочених до 30-ї річниці незалежності України (Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2). Виставка буде доступна для загального огляду з 18 серпня до 20 вересня. Деталі.

Полтавська область

11:00 – відкриття Національного Сорочинського ярмарку (17-22 серпня) у селі Великі Сорочинці. Деталі.

– відкриття Національного Сорочинського ярмарку (17-22 серпня) у селі Великі Сорочинці. Деталі. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков 17-18 серпня відвідає з робочою поїздкою Полтавську область.

Чернівецька область

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідає з робочою поїздкою Чернівецьку область і здійснить запуск IV агрегату II черги будівництва гідроакумулюючої електростанції на Дністровській ГАЕС.

12:40 – брифінг прем'єр-міністра.

За кордоном

Українська делегація на чолі з віце-прем'єр-міністром України – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олегом Уруським відвідає Міжнародну виставку оборонної промисловості IDEF 2021 (17-20 серпня) у Туреччині.