Анталія та Мармарис у вогні: Україна відправили до Туреччини два літаки ДСНС

Зеленський пообіцяв допомогу Туреччині під час телефонної розмови з Ердоганом / Фото: колаж "Сьогодні"

Україна направила до Туреччини два пожежні літаки ДСНС, для допомоги у боротьбі з пожежами в Анталії і Мармарисі.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Як і обіцяв, два пожежні літаки ДСНС з екіпажами й групою забезпечення сьогодні вилетіли до Туреччини для допомоги в гасінні масштабних лісових пожеж. Після особистого звернення я попросив наших досвідчених фахівців допомогти турецьким вогнеборцям подолати це лихо", - написав президент.

Зазначимо, що Зеленський пообіцяв допомогу Туреччині під час телефонної розмови з президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом. Він висловив свої співчуття та пообіцяв направити українських фахівців.

Нагадаємо, Туреччина вже дві доби бореться з вогнем на популярному серед українців курорті Анталья. Влада підтвердила інформацію про перших загиблих – у вогні згоріли три особи.

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Через день після початку масштабних лісових пожеж на турецькому курорті Анталья аналогічна ситуація склалася на іншому курорті Туреччини – на бірюзовому березі в Мармарисі. Тут вогонь впритул підходить до готелів на узбережжі.