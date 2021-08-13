Антициклон Elfi подарує нам шикарну погоду на Маковія: прогноз на вихідні

А наступного тижня нас чекає сюрприз – спека у більшості областей України посилиться до 30-35 градусів

На вулиці буде дуже приємна погода / Фото: Pixabay

Сонячна погода з мінімальною кількістю дощів продовжиться і на вихідних. 14 і 15 серпня очікується комфортна температура повітря – ні спеки, ні холоду.

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Про це написала в Facebook синоптик Наталка Діденко.

У суботу температура повітря радуватиме комфортними градусами, протягом дня очікується 24-29 тепла.

Антициклон Elfi, який блокує прихід вологої повітряної маси від циклонів Kurt і Luciano, принесе практично повсюдно в Україні суху сонячну погоду (карта). Хіба що крайній схід і Приазов'я трохи зачепить незначними дощами теплий атмосферний фронт.

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У неділю температура повітря почне підвищуватися, 26-31 градус. Суха повітряна маса домінуватиме у всіх областях.

Погода у Києві

У Києві на Маковія (14 серпня) передбачається сонячна погода з температурою повітря 27-28 градусів.

У неділю, 15 серпня, в столиці стовпчики термометрів поповзуть вгору і покажуть +30.

"З початку наступного тижня спека у більшості областей України посилиться до 30-35 градусів", – додала Діденко.

У майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

Останніми роками погода дедалі більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують насамперед із діяльністю людини. Член Міжурядової групи експертів з питань клімату (при ООН) Світлана Краковська каже, що такі капризи погоди пов'язані з таненням льодовиків.

В Україні поточне літо ставить рекорд за рекордом у сенсі високої температури. Завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що на нас чекають нові хвилі спеки.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Харків накрила крижана буря. Синоптики пояснили, звідки взялися такі великі льодинки, а жителі міста шоковані від несподіваного приходу зими у серпні.

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А на трасі Одеса – Миколаїв випав серпневий сніг, на дорогах утворилися затори.

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