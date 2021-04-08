Антициклон "Пеггі" змінить погоду в Україні: йде справжня весна

Незважаючи на прийдешнє потепління, вночі ще очікується мороз

В Україну повертається тепло. Вже завтра потепліє до +11, а на вихідних ще більше. При цьому припиняться дощі і сніг – всюди буде сухо.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, погоду в Україні формуватиме антициклон "Пеггі" (карта), який принесе нам багато сонця і квітневого тепла.

9 квітня температура повітря підніметься до 7-11 градусів.

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А ось вночі ще буде пару градусів морозу.

У п'ятницю очікується суха і сонячна погода. Лише найближчої ночі на Приазов'ї буде невеликий дощ.

У Києві буде теж сухо і тепло, до 10 градусів.

Діденко зазначила, що істотно потеплішає на вихідних: протягом суботи-неділі південно-західний вітер принесе в більшість областей 12-18 градусів (карта), у Києві до +17. Читайте детальніше про потепління в Україні.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в Карпатах вдарив мороз, а гори замело снігом.

Дивіться також у сюжеті, як Європу знову замітає снігом:

Відео: Сьогодні

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