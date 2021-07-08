Антициклон витіснив дощі – на українців чекає "гаряча" п'ятниця

Наталка Діденко попередила українців – до нас знову йде пекельна спека, з кожним днем температура буде все вищою

Одягатися занадто відкрито в спеку якраз неправильно, терапевти радять закривати тіло / Фото: Сьогодні

Останні дощі і грози встигли накоїти лиха у деяких областях, але тепер найближчими днями в Україні господарюватиме антициклон – очікується сильна спека і ніяких опадів.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

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У п'ятницю дощів у нас не буде, але спека посилиться. 9 липня протягом дня стовпчики термометрів у більшості областей України піднімуться до 29-33 градусів. Найближчі ночі теж будуть спекотними.

У Києві 9 липня очікується суха спекотна погода з температурою повітря 30 градусів. А найближчий дощ у столиці чекаємо 12 липня.

У найближчі дні спека буде лише посилюватися, а наступного тижня на сході взагалі очікується до +35. Ось, наприклад, карта температури повітря на 11 липня:

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Нагадаємо, згідно з прогнозом до кінця тижня, найближмиі днями пляжна сонячна погода буде всюди, а температура повітря до вихідних перевищить 30 градусів.

Ми також писали, що сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.

У Криму там часом знову потопи: