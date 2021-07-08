Русский
$ 27,3
32,29
  1. Новини України

Антициклон витіснив дощі – на українців чекає "гаряча" п'ятниця

8 липня 2021 14:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Наталка Діденко попередила українців – до нас знову йде пекельна спека, з кожним днем температура буде все вищою

Одягатися занадто відкрито в спеку якраз неправильно, терапевти радять закривати тіло

Одягатися занадто відкрито в спеку якраз неправильно, терапевти радять закривати тіло / Фото: Сьогодні

Останні дощі і грози встигли накоїти лиха у деяких областях, але тепер найближчими днями в Україні господарюватиме антициклон – очікується сильна спека і ніяких опадів.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Реклама

У п'ятницю дощів у нас не буде, але спека посилиться. 9 липня протягом дня стовпчики термометрів у більшості областей України піднімуться до 29-33 градусів. Найближчі ночі теж будуть спекотними.

У Києві 9 липня очікується суха спекотна погода з температурою повітря 30 градусів. А найближчий дощ у столиці чекаємо 12 липня.

У найближчі дні спека буде лише посилюватися, а наступного тижня на сході взагалі очікується до +35. Ось, наприклад, карта температури повітря на 11 липня:

Не пропусти!
А тренувався на українцях! Як Стерлінг "намалював" пенальті у грі з Шахтарем
Стерлінг. Симуляція в матчі Манчестер Сіті - Шахтар
Реклама

Нагадаємо, згідно з прогнозом до кінця тижня, найближмиі днями пляжна сонячна погода буде всюди, а температура повітря до вихідних перевищить 30 градусів.

Ми також писали, що сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.

У Криму там часом знову потопи:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Доплати до пенсії за понаднормовий стаж зросли – хто отримає надбавку
Доплати до пенсії за понаднормовий стаж зросли – хто отримає надбавкуЕкономіка
Пенсійні фонди отримають спеціальні ліцензії для накопичувальної системи – Кабмін
Пенсійні фонди отримають спеціальні ліцензії для накопичувальної системи – КабмінЕкономіка
ПриватБанк і Monobank у списку. В яких банках України почали блокувати рахунки за борги
ПриватБанк і Monobank у списку. В яких банках України почали блокувати рахунки за боргиФінанси
Пенсія по втраті годувальника зросла з липня: скільки тепер платять дітям
Пенсія по втраті годувальника зросла з липня: скільки тепер платять дітямЕкономіка
Кабмін підвищив розмір соціальної допомоги на дітей (документ)
Кабмін підвищив розмір соціальної допомоги на дітей (документ)Економіка
"Ніхто в Україні не очікував такого": Венедіктова про Медведчука, Януковича і "вічну" проблемуВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти