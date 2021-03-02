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Антициклон "Жаклін" несе нам сонце і тепло до +15: синоптик порадувала прогнозом

2 березня, 11:05

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в середу і четвер

Березнева погодапочинає приємно радувати. 3 і 4 числа в Україні потеплішає, ніяких опадів і буде сонячно.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко.

За її словами, середа і четвер в Україні будуть сухими завдяки антициклону Jacqueline ("Жаклін"). І не просто сухими, але і сонячними.

У середу 3 березня протягом дня 5-10 градусів тепла, на сході і північному сході – 2-5 градусів.

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Антициклон "Жаклін" несе нам сонце і тепло до +15: синоптик порадувала прогнозом
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У четвер потеплішає до 6-13 градусів, в західних областях – до 10-15.

У Києві 3 березня буде сонце і поривчастий вітер. Температура повітря завтра вдень до +6. У четвер до +11.

Діденко додала, що в п'ятницю прийде атмосферний фронт з опадами, а в суботу-неділю очікується похолодання.

Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

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Джерело: Сьогодні

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