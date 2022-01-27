Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🗣 Нормандський формат у Парижі 💥 Протест ФОПів під Радою ✈ Нові правила вїзду до ЄС ⚡ Підозра заступнику Кличка
СЬОГОДНІ Новини України

Рекорд з початку епідемії. В Україні за добу знайшли понад 32 тисячі нових хворих на COVID-19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 січня, 08:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За добу 82 360 людей було вакциновано проти COVID-19
В Україні продовжується нова COVID-хвиля
В Україні продовжується нова COVID-хвиля / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 26 січня в Україні зафіксували 32 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 4847, медпрацівників – 797.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Реклама

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3016 осіб;
  • летальних наслідків – 154;
  • одужало – 5 237 осіб.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 3 946 202 особи;
  • одужало – 3 601 952 особи;
  • летальних наслідків – 99738;
  • проведено ПЛР-тестування – 17756198.

Вакцинація в Україні

За добу 82 360 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 894 особи, другу дозу – 29 726 осіб, додаткову дозу отримали 684 особи, бустерну дозу – 23 056 осіб.

Реклама

З початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 15 250 202 особи, з них отримали першу дозу – 15 250 200 осіб, отримали дві дози – 14 549 494 особи, отримали додаткову дозу – 14 921 особа, бустерну дозу – 271 119 осіб.

Загалом проведено 30 085 734 щеплення.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров У Дніпрі під час кривавої стрілянини загинула цивільна – соцмережа Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Понад 20 грн за проїзд! Розповідаємо, чи подорожчають маршрутки у Києві Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Як підвівся, якщо нашатир не допоміг? Глава "SaveФОП" розповів про смерть чоловіка на мітингу Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
27 січня. Льюїс Керролл. 190 років тому у Британії з'явився на світ математик, філософ і письменник, автор всесвітньо відомих творів «Аліса у Дивокраї» та «Аліса в Задзеркаллі»…
Історія дня - за хвилину
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

132 906

захворіло за тиждень в Україні

+108%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.8

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

32.48

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти