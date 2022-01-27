Рекорд з початку епідемії. В Україні за добу знайшли понад 32 тисячі нових хворих на COVID-19

За добу 26 січня в Україні зафіксували 32 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 4847, медпрацівників – 797.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 3016 осіб;
- летальних наслідків – 154;
- одужало – 5 237 осіб.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 946 202 особи;
- одужало – 3 601 952 особи;
- летальних наслідків – 99738;
- проведено ПЛР-тестування – 17756198.
Вакцинація в Україні
За добу 82 360 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 894 особи, другу дозу – 29 726 осіб, додаткову дозу отримали 684 особи, бустерну дозу – 23 056 осіб.
З початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 15 250 202 особи, з них отримали першу дозу – 15 250 200 осіб, отримали дві дози – 14 549 494 особи, отримали додаткову дозу – 14 921 особа, бустерну дозу – 271 119 осіб.
Загалом проведено 30 085 734 щеплення.
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