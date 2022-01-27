Рекорд з початку епідемії. В Україні за добу знайшли понад 32 тисячі нових хворих на COVID-19

За добу 82 360 людей було вакциновано проти COVID-19

В Україні продовжується нова COVID-хвиля / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 26 січня в Україні зафіксували 32 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 4847, медпрацівників – 797.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3016 осіб;

летальних наслідків – 154;

одужало – 5 237 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 946 202 особи;

одужало – 3 601 952 особи;

летальних наслідків – 99738;

проведено ПЛР-тестування – 17756198.

Вакцинація в Україні

За добу 82 360 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 894 особи, другу дозу – 29 726 осіб, додаткову дозу отримали 684 особи, бустерну дозу – 23 056 осіб.

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З початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 15 250 202 особи, з них отримали першу дозу – 15 250 200 осіб, отримали дві дози – 14 549 494 особи, отримали додаткову дозу – 14 921 особа, бустерну дозу – 271 119 осіб.

Загалом проведено 30 085 734 щеплення.

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