Антивоєнні протести в Білорусі: силовики затримали вже 88 людей

Опозиція закликала противників влади зібратися та висловити протест через війну Росії проти України

У країні силовики затримують учасників протесту / Фото: Колаж: Сьогодні

У Білорусі 27 лютого затримали на акціях протесту біля виборчих дільниць, де відбувається голосування на референдумі щодо зміни Конституції, 88 осіб. Люди влаштували акції протесту проти війни в Україні.

Про це повідомили у правозахисному центрі "Весна".

Реклама

Де пройшли затримання:

у Мінську,

Гродні,

Гомелі,

Вітебську,

Могильові,

Барановичах,

Ліді,

Полоцьку,

Новополоцьку,

Жодині,

Світлогорську,

Заславлі,

Бобруйську,

Докшицях.

Опозиція закликала противників влади зібратися в неділю вдень біля виборчих дільниць та висловити протест через війну Росії проти України. Вона також закликала своїх прихильників зібратись на акцію протесту біля Генштабу білоруської армії. Тих, хто зібрався, розігнали силовики.

Реклама

Зеленський звернувся до білорусів

Президент Володимир Зеленський закликав білорусів схаменутися, оскільки зараз вони явно виявляють недружнє ставлення – з території Білорусі йде техніка та летять ракети. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.

Він зазначив, що тепер багато українських міст виживають в таких умовах, які востаннє були в Україні та Білорусі під час Другої світової війни.

Реклама

"На війні, яка йде зараз, ви з нами не на одному боці. На жаль. З вашої території війська РФ по Україні запускають ракети: з вашої території вбивають наших дітей, руйнують будинки, намагаються підірвати все, що було збудовано за десятиліття", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що тепер на білоруському референдумі люди вирішують, ким бути далі.

"Будьте Білоруссю, а не Росією. Цей вибір ви робите саме зараз" – резюмував він.

Як ми вже писали, сьогодні з території Білорусі було запущено крилату ракету в бік Києва, але її вдалося перехопити Повітряним силам України.

Читайте також: