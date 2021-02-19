Апарати ШВЛ від Фонду Ахметова рятують життя у Мирнограді

В інфекційній лікарні Мирнограда (колишній Димитров) Донецкої області встановили сумний "рекорд" – там вже кілька місяців медики рятують пацієнтку з COVID-19. Кажуть, це вкрай тяжкий та найтриваліший випадок у медзакладі.

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Що стало вирішальним у боротьбі за її одужання — у новина "Сьогодні" розповідає Ростислав Сисоєв.

Пацієнтка інфекційної лікарні Раїса Романська, каже, що медики підняли її з того світу, адже надії на одужання було всього кілька відсотків. Це зараз вона може висловити слова подяки лікарям. А в листопаді через тяжкий стан постійно мовчала та ледве дихала.

Медсестра Олександра Шинкаренко розповідає, що пацієнтка, коли надійшла в лікарню – не дихала, лежала тільки на животі, була фіолетового кольору і боялася зайвий раз поворухнутися. Наступні місяці, після підтвердження COVID -19, стали для неї найтяжчими.

"Це дуже серйозна хвороба і вона така раптова. От буквально температура сьогодні і завтра вже починають горіти легкі, а післязавтра вже можна розпрощатися з життям", – каже Раїса Романська.

Через підступну хворобу її легені не виконували свою функцію. Показники кисню у крові впали до вкрай небезпечної позначки.

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Завідувач інфекційного відділення Мирноградської лікарні Валерій Поспєлов розповідає, що найнижча сатурація, яка була у Раїси – 37%. Це сатурація, за якої людина без кисневої підтримки вмирає через дуже нетривалий час. У той час інфекційна лікарня була переповнена. Сьогодні кількість хворих зменшилася удвоє, але виникли інші складнощі.

"Пацієнти набагато триваліше одужують, набагато більш тривалий гарячковий період, набагато частіше пацієнти з дихальною недостатністю, тим, яким потрібна киснева підтримка. Ми використовуємо неінвазивну вентиляцію легень в режимі СІПАП (від англ. Constant Positive Airway Pressure, CPAP). Це подача кисню під постійним тиском. Апарат синхронізується з пацієнтом і вентилює ті ділянки легень, які не функціональні", – пояснює Валерій Поспєлов.

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Саме киснева підтримка стає переламною в боротьбі за життя пацієнтів. У таких випадках не дати ради без сучасних апаратів штучної вентиляції легень.

Відео: Сьогодні

Мирноградська інфекційна лікарня отримала медичне обладнання від Фонду Ріната Ахметова. Вже передано шість апаратів ШВЛ та шість кисневих концентраторів. Вони зіграли значну роль в лікуванні пацієнтів, і завдяки їм було врятовано чимало життів.

Фонд Ріната Ахметова передав українським медикам понад 200 сучасних апаратів штучної вентиляції легень. Нове обладнання майже по всій країні допомагає лікарям рятувати життя пацієнтів.

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Нагадаємо, апарати ШВЛ від Фонду Ріната Ахметова рятують життя в Уманській лікарні.

Також писалося, що Фонд Ріната Ахметова допомагає Петропавлівській лікарні, яка знаходиться поблизу лінії розмежування в Луганській області, лікувати хворих на COVID-19. Медикам передано сучасні апарати штучної вентиляції легень і тести на коронавірус.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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