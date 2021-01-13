Apple може видалити Telegram з вашого пристрою? Ми перевірили чутки

У Мережі публікують інструкцію з захисту додатку

У Мережі активно пишуть, що на хвилі скандалу навколо Telegram і прихильників президента США Дональда Трампа, Apple може видалить додаток з AppStore і пристроїв користувачів.

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Сайт "Сьогодні" розібрався, чи так це насправді.

Що відбувається?

Кілька днів тому ЗМІ написали, що прихильники президента Трампа почали активно завантажувати Telegram після того, як в нього "переїхав" сам політик. В результаті додаток став другим за завантаженнями в США.

Після цього в Мережі з'явилися чутки, що компанія Apple може видалити месенджер з AppStore і навіть з пристроїв власників своєї техніки.

А деякі Telegram-канали опублікували відеоінструкцію, "як не втратити додаток зі свого iPhone або iPad".

Відео: Telegram

І що, це правда?

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Швидше за все, ні. Telegram-канал "Код Дурова" опублікував аргументи, чому опублікована інструкція не спроможна:

пункт в налаштуваннях конфіденційності iOS забороняє видаляти додаток самому користувачеві, а не Apple;

інструкція пов'язана з батьківським режимом і спрямована на управління пристроїв дітей;

вже встановлену програму компанія не може видалити, принаймні, раніше таких прецедентів не було;

якщо додаток був завантажений раніше, він буде доступний в розділі "покупки" до тих пір, поки Apple не видалить акаунт розробника Telegram, що вкрай малоймовірно. Не зможуть встановити месенджер тільки нові користувачі.

Нагадаємо, раніше засновник месенджера Telegram росіянин Павло Дуров назвав 7 причин, за якими користувачі iPhone повинні бути незадоволені політикою App Store.

Дуров не вперше критикує роботу Apple. Нещодавно, наприклад, він розніс в пух і прах новий iPhone, назвавши його "неймовірно незграбним пристроєм".

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