Apple офіційно в Україні: чому компанія раптом звернула увагу на українців?

Apple тільки зараз офіційно з'явився в Україні не через покращення інвестиційного клімату чи зменшення корупції в країні, кажуть експерти

Apple відкрив. Коллаж "Сьогодні"

В деяких країнах Африки та Азії Apple давно має свою службу підтримки. А в Україні компанія лише днями запустила службу підтримки клієнтів українською мовою і відкрила офіс.

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Чому Apple довго не звертав увагу на Україну і раптом вирішив відкрити свій офіс, з’ясовував "Сьогодні".

Apple не "йшов" в Україну через цінності і принципи?

Багато хто порівнює захід у країну Apple із IKEA. Свого часу в IKEA заявляли, що не відкриватимуться в країнах з високим рівнем корупції. Це нібито і було причиною, чому компанія так довго не заходила в Україну. Врешті-решт у 2020-му IKEA запустила онлайн-магазин в Україні, а у лютому 2021-го – перший офлайн-магазин.

Якщо для IKEA корупція – значний фактор, то для Apple – ні, вважає Сергій Виговський, СЕО інтер’єрного e-commerce Pufetto.

Для бренду, бізнес якого пов'язаний із тисячами квадратних метрів торговельних площ, власними торговельними центрами і величезним штатом людей, корупція у країні має певні наслідки, тому, напевно, що IKEA брали до увагу суспільно-економічні та політичні питання у тих країнах, де планували відкрити власні офіційні представництва, каже Виговський.

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Бізнес Apple геть інший, там на фоні IKEA мінімальні CAPEX і OPEX (капітальні та операційні витрати).

"Тож корупція, вочевидь, ніколи не була таким фактором, що якимось чином стримує Apple робити власне представництво в обраній країні. Потрібно розуміти, що питання виходу бізнесу на закордонні ринки – це, перш за все, бізнес-питання, а не політика чи філософія або цінності. Більшість комерційних компаній, якщо ми не говоримо про якісь міжнародні суспільні організації, прагнуть досягти росту капіталізації, прибутку, тому йдуть шляхом найменшого спротиву", – каже Сергій Виговський.

Крім того, Apple ніколи не заявляв про те, що не прийде в країну, де є корупція.

Чому саме тепер Apple заходить в Україну?

Apple давно має службу підтримку в Чехії, Литві, навіть у Кенії та Папуа-Нова-Гвінеї і лише нині відкрив офіс в Україні.

Прихід Apple в Україну не пов’язаний з поліпшенням ділового чи інвестиційного клімату, впевнений Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців.

Вочевидь, український ринок тільки нині достатньо розгорівся для Apple.

"Першочергово завданням офісу стане максимальне обмеження "сірого" імпорту своїх товарів в Україну. Наша країна, як відомо, страждає цим у сфері завезення смартфонів та інших гаджетів. Також український сегмент потенційно цікавий цій компанії, останніми роками спостерігається ріст обсягів реалізації продукції Apple, тому рішення відкрити тут офіс виглядає цілком логічно", – каже Кінах.

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Також Україна – східноєвропейський хаб програмування, адже за кількістю сертифікованих ІТ-спеціалістів ми входимо в топ-5 країн світу. Не можна виключати і такого інтересу в рішенні відкрити в Києві офіс, додає Анатолій Кінах.

"Все це політика компанії, яка розвиває свої ринки, залучає нових споживачів. При цьому видавати з боку України, що це якесь колосальне досягнення влади, глобальні інвестиції тощо – не зовсім коректно", – вважає Кінах.

Чим займатиметься офіс Apple в Україні?

Український офіс Apple буде працювати з місцевими компаніями-партнерами напряму та займеться локалізацією продуктів.

Це означає, що Apple запустить для українців нові сервіси. А помічник Siri адаптують до української мови. З цим Apple допомагає Міністерство цифровізації, судячи зі слів міністра Михайла Федорова. Також покращаться рекомендації Apple Music і з’явиться окремий список із українськими музикантами.

До цього компанія почала готуватися з минулого року. Тоді Apple зареєструвала в Україні компанію "ЕППЛ УКРАЇНА" та відкрила вакансію аналітика анотацій зі знанням української для команди голосового помічника Siri. А у березні 2021-го компанія запустила українськомовну версію сайту, і от кілька днів тому запрацювала українська служба підтримки Apple.

А ось про відкриття офіційної мережі Apple в Україні чи запуск онлайн-магазину поки не йдеться.

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Український офіс буде боротися з "сірим" імпортом: великі українські торговельні мережі більше не зможуть провозити сірий товар. Apple також буде контролювати якість консультацій в магазинах офіційних реселерів.

Що змінить прихід Apple в Україну для "яблучників"?

Ціна на гаджети може знизитися, бо Apple тепер сам визначатиме її для українського ринку, а не через дистриб’юторів, прогнозує Кінах.

Але багато що залежить і від держави – зокрема, ціни на розмитнення.

"Саме через це продукція Apple в Україні дорожча, ніж, умовно кажучи, в США чи ЄС. 40% її ціни – забирають витрати саме на розмитнення", – зазначає Анатолій Кінах.

Відповідно з відкриттям офісу в Україні стане кращим і сервіс – компанія відкриває партнерські сервісні центри, сертифікує їх.

Нагадаємо, що раніше цього ж місяця Apple оголосила про запуск у 170 країнах, зокрема й Україні, нового платного сервісу – підписки на канали з подкастами. Вартість передплати стартує від приблизно 13 гривень, а розділити її можна між шістьма членами сім'ї.

До речі, через те, що в Україні ввели "податок на Google", подкасти Apple незабаром подорожчають, як і всі інші платні інтернет-сервіси великих міжнародних компаній.