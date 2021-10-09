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СЬОГОДНІ Новини України

Арахамія і Разумков посварилися про депутатський мандат екс-спікера, а Ісландія припинила використання вакцини Moderna – головні новини за ніч

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
9 жовтня, 06:45
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Щоб отримати відповідь, Дмитру Разумкова довелося кілька разів задати питання про свій депутатський майбутньому, а ще однією причиною відмови від Moderna називають можливий ризик серцевого запалення
Питання про формування Разумковим партії також піднімалося кілька разів, а головний епідеміолог вирішив не використовувати вакцину Moderna в Ісландії. Колаж "Сегодня"
Питання про формування Разумковим партії також піднімалося кілька разів, а головний епідеміолог вирішив не використовувати вакцину Moderna в Ісландії. Колаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Помер один з піонерів українського інтернету Олексій Мась

У віці 47 років помер відомий український інтернет-підприємець і винахідник Олексій Мась . Олексій Мась був одним з перших успішних інтернет-підприємців в Україні. Він створив сервіс Mail.ua, який пізніше був проданий Mail.ru, став співзасновником Української банерної мережі і запустив Infostore.org, який став найпопулярнішим файлообмінником в Україні і був закритий у 2008 році.

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Кілька років Олексій Мась пропрацював у
Кілька років Олексій Мась пропрацював у "Київстарі". Колаж "Сьогодні".

Чому Медведчук не в СІЗО? Венедиктова просить допомоги депутатів

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що незважаючи на всю тяжкість обвинувачень , Які були пред'явлені 8 жовтня голові політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку, сьогодні неможливо його заарештувати і відправити на період слідства в СІЗО.

Ірина Венедиктова впевнена, що Медведчук нікуди не втече / Колаж "Сьогодні"
Ірина Венедиктова впевнена, що Медведчук нікуди не втече / Колаж "Сьогодні"

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Виженуть з Ради? Арахамія і Разумков посварилися про депутатський мандат ексспікера

У народного депутата Дмитра Разумкова, якого 7 жовтня позбавили посади спікера Верховної Ради , Можуть ще й мандат відібрати. Від відповіді на відповідне питання кілька разів ухилявся під час ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера на телеканалі "Україна" глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Однак в остаточному підсумку все ж видав, за яких умов у Разумкова відберуть мандат.

Ісландія призупинила використання вакцини Moderna

В Ісландії вирішили тимчасово зупинити використання вакцини Moderna від коронавірусу. В Управлінні охорони здоров'я назвали причини. Зазначається, що однією з причин відмови від вакцини Moderna стало достатню кількість в країні вакцини Pfizer.

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Головний епідеміолог вирішив не використовувати вакцину Moderna в Ісландії. Колаж "Сегодня"
Головний епідеміолог вирішив не використовувати вакцину Moderna в Ісландії. Колаж "Сегодня"

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